Почему доллар начал стремительно дорожать: в НБУ дали объяснение

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Кравцев Сергей
Рост спроса на валюту в конце года прогнозировался Национальным банком Украины. Соответственно, НБУ начал отпускать курс. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.
Курс гривны. Фото из открытых источников
В НБУ отметили, что в октябре и первой половине ноября ситуация на валютном рынке была достаточно благоприятной, объемы чистого спроса со стороны бизнеса были на минимуме за несколько месяцев, поэтому курс доллара падал, а гривна укреплялась.
Он отметил, что девальвация была ожидаема для НБУ.
Отметим, портал "Комментарии" также в начале декабря представил прогноз, поинтересовавшись у экспертов, что будет с курсом и стоит ли ожидать резких скачков.
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