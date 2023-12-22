Почему доллар начал стремительно дорожать: в НБУ дали объяснение

Рост спроса на валюту в конце года прогнозировался Национальным банком Украины. Соответственно, НБУ начал отпускать курс. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Курс гривны. Фото из открытых источников

В НБУ отметили, что в октябре и первой половине ноября ситуация на валютном рынке была достаточно благоприятной, объемы чистого спроса со стороны бизнеса были на минимуме за несколько месяцев, поэтому курс доллара падал, а гривна укреплялась.

"Ситуация начала разворачиваться со второй половины ноября, и в декабре чистый спрос продолжал расти. Соответственно, реагируя на эту ситуацию мы начали продавать больше на рынке. Но в то же время в соответствии с задекларированными принципами мы начали позволять курсу (гривны) больше ослабляться", — заявил Сергей Николайчук.

Он отметил, что девальвация была ожидаема для НБУ.

"Мы декларировали, что наши действия на рынке будут адекватны соответственно ситуации, и курс должен колебаться в обе стороны. Мы сглаживаем эти колебания. В то же время позволяем курсу выступать определенным корректирующим механизмом для валютного рынка и для макроэкономических процессов", — добавил замглавы НБУ.

Отметим, портал "Комментарии" также в начале декабря представил прогноз, поинтересовавшись у экспертов, что будет с курсом и стоит ли ожидать резких скачков.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее эксперты рассказали нашему изданию о главных событиях финансово-экономического фронта осени, а также – с чем входим в зиму.



