Помощь бизнесу от местной власти: популизм или реальная возможность

Президент Владимир Зеленский считает, что обычные обыватели и представители малого бизнеса, пострадавшие из-за локдауна, должны получать помощь от местных властей — соответственно, за счет местных бюджетов. В таком случае центральная власть якобы обеспечит "добавку" к такой выплате в размере ста процентов. Как объяснил глава государства, подобная инициатива должна проводиться через специальный портал и приложения "Дія". "Комментарии" поинтересовались у экспертов, как они оценивают такой подход к благополучию украинцев в период коронакризиса и сработает ли он вообще.



Помогут ли малому бизнесу местные власти? Фото: Радио Свобода

Попытка власти сохранить остатки рейтинга

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль подчеркивает, что фактически центральная власть перекладывает вопрос помощи бизнесу на местные власти.

"Заявление президента Зеленского носит исключительно популистский характер, — считает он. — Выходит, что правительство будет ждать "инициативы" на местах, и только после этого, вероятно, подключится к решению вопроса. Вот только еще бюджет придется пересмотреть и соответствующий закон в ВРУ проголосовать. Так что вопрос "быстрой помощи" отпадает сам собой".

Далее аналитик пытается понять, какую же помощь пострадавшим от локдауна предпринимателям могут оказать местные власти.

"У нас большинство регионов дотационные. Добавьте к этому отсутствие возможности для бюджетного маневра. Да и политические расклады в регионах таковы, что изменения в местный бюджет могут голосоваться месяцами. Монобольшинство же у нас только в ВРУ. А на местах политический пасьянс таков, что любые изменения местного бюджета — вопрос зачастую почти не решаемый", — подчеркивает Владимир Коваль.

Он также отмечает, что жесткий карантин вводится неравномерно. В каких-то регионах он уже объявлен, а в каких-то — только планируется.

"Как быть с этим? Какая может быть инициатива от местных властей, где локдауна нет? А предприниматели, которые работают в двух и более регионах? Теоретически выходит, что в одном районе он может получить помощь, а в другом, в котором локдаун не введен — нет. Хаос… Позиция власти напоминает попытку сохранить остатки рейтинга. Локдаун вводит местная власть, значит, весь электоральный негатив уходит на них. А правительство готово помочь, весь позитив — в центр. Всё это примитивно и банально. Бизнесу же, как всегда, остается надеяться только на себя", — резюмирует аналитик.

"Переправка" негатива на местные власти

Бизнесвумен, совладелица киевского ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева считает, что мы видим блестящий пиар ход со стороны президента.

"Городские бюджеты не такие гибкие, как государственный. Изыскать средства, особенно в кризисный год, в период, когда нужно оснащать больницы и тратить деньги на медиков, выделить из горбюджета деньги на поддержку предпринимателей — практически нереально. Из общего фонда бюджета такие деньги выделяться не могут, а специальный фонд, я думаю, во всех городах сейчас достаточно скуден", — поясняет Олеся Остафиева.

Поэтому, отмечает она, всё выглядит как красивый популистский жест и посыл со стороны президента.

"Они понимают, что такой помощи со стороны городов или не будет вообще или она будет минимальной. И то, что президент со своей стороны, за счет государственного бюджета, готов добавить столько же, — это просто красивая история для людей, которые не вникают и не понимают. Я считаю, что это было сделано, чтобы перенаправить негатив с центральной власти на местную", — подчеркивает Олеся Остафиева.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему предприниматели считают Зеленского циничнее Януковича по отношению к малому бизнесу.

Также на портале удастся узнать, насколько вероятно возобновление "карантинных" выплат отечественным предпринимателям.

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