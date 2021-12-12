Президент подписал Бюджет-2022: какие подводные камни ждут украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" № 1928-IХ, который Верховная Рада приняла 2 декабря 2021 года. Какие подводные камни заложены в главном финансовом документе страны? Об этом в интервью изданию "Комментарии" рассказали наши эксперты.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Из существенных недочетов Бюджета-2022 – огромные спрятанные, но потенциально реальные бюджетные дыры в виде расходов на коммуналку, на тарифы

По мнению экономического эксперта, президента Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тараса Козака, госбюджет-2022 имеет ряд как позитивных, так и негативных моментов.

"Из хорошего – он в целом сбалансированный. То есть, не раздуты ожидаемые доходы: 1 трлн 323,9 млрд грн (что на 9,7%, или 117,2 млрд грн больше запланированных на 2021 год). Также позитивом является то, что дефицит бюджета – в рамках, согласованных с МВФ – 188,8 млрд грн (3,5% ВВП)", – отмечает эксперт.

Негативов, с его точки зрения, к сожалению, больше.

В первую очередь – недостаточное финансирование медицины.

"Мы всё еще не готовы к вызовам, которые нам предъявляет пандемия, расширение коронавируса. Речь, в частности, о недостаточном количестве койко-мест (в последние несколько волн мы прошли буквально по краю), кислородных станций, о проблемах с вакцинацией. Согласно недавнем рейтингу готовности стран к медицинским вызовам на фоне пандемии, Украина оказалась в "красной зоне". То есть, наша готовность – в районе 20%, что неприемлемо. И заложенные в госбюджете средства точно не адекватны вызовам", – уверен Тарас Козак.

Вторым негативом называет весьма странную поддержку экономика исключительно через "Большую стройку".

"Весной-2020 было заявлено, что мы будем бороться с пандемией путем строительства дорог. К сожалению, это продолжается. При этом на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в столь сложное время почти не выделяется средств, – отмечает эксперт. – Флагманская госпрограмма поддержки МСБ – 5-7-9% – работает с определенными недочетами. Хоть сумма, выделяемая на соответствующие кредиты, растет, но бизнес постоянно сталкивается с невозможностью их получить. Потому что слишком много условий, которые не может выполнить. При этом мы видим не снижение налогов для предпринимателей, а увеличение их".

Третий негативный момент – приватизация, которая заложена в госбюджет, скорое всего, традиционно не будет выполнена, считает Тарас Козак.

"Также из существенных недочетов – огромные спрятанные, но потенциально реальные бюджетные дыры в виде расходов на коммуналку, на тарифы, – продолжает он. – В госбюджете этих цифр не видно, но государству придет решать вопрос с покрытием дефицитов местных бюджетов. А дефицит точно будет – в связи с тем, что центральная власть заставляет муниципалитеты не повышать тарифы на коммуналку. При этом не работает меморандум, согласно которому государство обязалось компенсировать местным бюджетам эти чрезмерные расходы".

Эксперт оценивает госбюджет-2022 по 10-балльной шкале лишь на 6-7 баллов.

Тарас Козак резюмирует:

"К сожалению, мы продолжаем двигаться в той же колее, что и раньше. Нет существенных изменений. С такой фискальной политикой украинская экономика будет расти очень медленно, в районе 3%, что не приемлемо для нашей страны. Особенно после резкого падения 2020 года и на фоне нынешнего стремительного роста экономик Восточной Европы. Мы, увы, продолжим отставать от наших соседей с точки зрения доходов ВВП на душу населения".

Бюджет следующего года – это еще и бюджет двойных стандартов

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат называет госбюджет 2022 – бюджетом замороженной экономики. По его словам, о бюджете развития пока речь не идет.

"Также бюджет следующего года – это еще и бюджет двойных стандартов, – продолжает эксперт. – В нем, как и ранее, присутствует практика очередного директивного повышения минимальной зарплаты до 6700 грн, что само по себе никакой реальной заработной платы не повышает, а лишь увеличивает издержки коммерческого сектора через увеличение налогов на фонд оплаты труда. Так же – и с прожиточным минимумом (увеличивается до 2589 грн), который является оторванным от реальности показателем".

Вызывает сомнение у Андрея Гарната и заложенный в бюджет уровень инфляции 6,2%. Он подчеркивает, что инфляция цен производителей за 2021 год уже составила 158% – и после определенного лага, перейдет в инфляцию цен на потребительском рынке.

"На этом бэкграунде, прогнозируемый рост ВВП в 3,8% рискует превратиться в статистическую погрешность при негативном изменении трендов на внешних сырьевых рынках", – прогнозирует эксперт.

Он акцентирует, что наша страна продолжает идти по пути субсидий, который является тупиковым. Украинцев, уверен Андрей Гарнат, ожидает еще и встреча с отсутствием госпомощи по части компенсации оплаты неприемлемо высоких для граждан тарифов за жилищно-коммунальные услуги (на субсидии выделено средств на 19% меньше, чем в 2021 году).

"При этом, – напоминает эксперт, – в Украине уже около 50% населения живут за чертой бедности, тратя менее 4000 грн в месяц на жизнь-выживание".

Анализируя распределение по расходной части, Андрей Гарнат отмечает, что проблему пенсионного фонда правительство Зеленского (именно Зеленского, потому что Шмыгаль – номинальная фигура) решать не планирует. И, похоже, подводит к анонсированному ранее варианту – прекращение выплат пенсий за неимением в бюджете на то средств.

"Государство продолжает увеличивать долю своего присутствия в жизни граждан, не создавая при этом экономических стимулов для деловой активности, развития и роста, – подчеркивает эксперт. – А тем временем, благодаря грамотной экономической политике, мировая экономика продолжает устойчиво расти и восстанавливаться (средний прирост на уровне 5%). В то время, как украинская – продолжает находиться в коматозном состоянии, балансируя между жизнью и смертью".

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