Рынок недвижимости в Украине: какие квартиры подорожали больше всего в 2021 году

По данным Государственной службы статистики, в IV квартале 2021 года стоимость жилья в Украине увеличилась в среднем на 15,8%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. Больше всего взлетели цены на двухкомнатные квартиры в новостройках, передает РБК-Украина.

Рынок недвижимости в Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что стоимость жилой недвижимости на первичном рынке увеличилась на 14,3%, а на "вторичке" — на 17%.

В частности, за однокомнатную квартиру в новостройке придется отдать на 13,9% больше, а на вторичном рынке — на 17,5%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 13,4% на первичном рынке и на 18,4% на "вторичке".

Стоимость трехкомнатных квартир увеличилась на 16,3% и 15,8% на первичном и вторичном рынке соответственно.

Отметим, что специалисты в области недвижимости прогнозируют рост цен на жилье в 2022 году. Предполагается, что квартиры начнут дорожать уже весной. Например, в крупных украинских городах цены могут подняться на 7%. В связи с этим, как отмечают эксперты, наиболее удачным временем для покупки жилой недвижимости является зима. В этот период спрос сокращается, а цена растет не так заметно.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что по данным Госстата, стоимость аренды квартир в Украине за год подскочила на 10%. В декабре 2020 году однокомнатную квартиру можно было снять за 3 903 гривны в среднем, в прошлом месяце цена на аренду составляла 4 294 гривны. В каких регионах дороже, а где дешевле арендовать недвижимости — читайте по ссылке.

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