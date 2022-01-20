logo

BTC/USD

43391.77

ETH/USD

3263.37

LTC/USD

142.24

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы Рынок недвижимости в Украине: какие квартиры подорожали больше всего в 2021 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Рынок недвижимости в Украине: какие квартиры подорожали больше всего в 2021 году

Стоимость жилой недвижимости на первичном рынке увеличилась на 14,3%

сегодня, 17:55
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

По данным Государственной службы статистики, в IV квартале 2021 года стоимость жилья в Украине увеличилась в среднем на 15,8%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. Больше всего взлетели цены на двухкомнатные квартиры в новостройках, передает РБК-Украина. 

Рынок недвижимости в Украине: какие квартиры подорожали больше всего в 2021 году

Рынок недвижимости в Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что стоимость жилой недвижимости на первичном рынке увеличилась на 14,3%, а на "вторичке" — на 17%. 

В частности, за однокомнатную квартиру в новостройке придется отдать на 13,9% больше, а на вторичном рынке — на 17,5%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 13,4% на первичном рынке и на 18,4% на "вторичке". 

Стоимость трехкомнатных квартир увеличилась на 16,3% и 15,8% на первичном и вторичном рынке соответственно. 

Отметим, что специалисты в области недвижимости прогнозируют рост цен на жилье в 2022 году. Предполагается, что квартиры начнут дорожать уже весной. Например, в крупных украинских городах цены могут подняться на 7%. В связи с этим, как отмечают эксперты, наиболее удачным временем для покупки жилой недвижимости является зима. В этот период спрос сокращается, а цена растет не так заметно. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что по данным Госстата, стоимость аренды квартир в Украине за год подскочила на 10%. В декабре 2020 году однокомнатную квартиру можно было снять за 3 903 гривны в среднем, в прошлом месяце цена на аренду составляла 4 294 гривны. В каких регионах дороже, а где дешевле арендовать недвижимости — читайте по ссылке. 

Также на портале: В Украине стартует новая государственная программа: предлагают дешевые кредиты на жилье и автомобили.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tseny-zhile-2021-god-vyrosli-15-kakie-kvartiry-1642672882.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!