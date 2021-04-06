logo
Русский Українська

BTC/USD

59049.47

ETH/USD

2130.03

LTC/USD

237.73

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Сети АЗС снижают цены на бензин
commentss НОВОСТИ Все новости

Сети АЗС снижают цены на бензин

Снижение цен связано с подписанием меморандума между Кабмином и Ассоциацией НАУ

сегодня, 14:13
Автор:

Елизавета Черных

Розничные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин на фоне  подписания меморандума между Кабинетом министров и Нефтегазовой ассоциацией Украины. Об этом пишет еnkorr, ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95".

Сети АЗС снижают цены на бензин

Сети АЗС снижают цены на бензины - фото из открытых источников

Так, по состоянию на 6 апреля, на станциях Shell стоимость бензина А-92 снизилась на 40 коп./л, до 27,97 грн/л, а бензин А-95 упал в цене на 80 коп./л, до 29,14 грн/л.

К примеру, сеть "Параллель" удешевила бензин А-92  на 1 грн/л, до 29,30 грн/л, бензин А-95 — до 29,80 грн/л (-1,5 грн/л). На Mango стоимость бензина снизилась на 30 коп./л, а дизтоплива — на 90 коп./л.

Также сети "Маркет" и "Автопорт" уменьшили стоимость бензинов в пределах 20-70 коп./л., а Motto снизила цена на дизельное топливо  в Харьковской области на 20 коп./л, до 25,78 грн/л.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук так пояснил снижение цен: "Члены Ассоциации НАУ, которая сегодня подписала так называемый "меморандум", просто снизили цены на стеле АЗС,  превышающие нормы, указанные в меморандуме (30 гривен/литр). Это просто пиар-акция, не более того. По словам Леонида Косянчука, за счет уменьшения скидок по программе лояльности фактические цены АЗС останутся на том же уровне. Специалист считает, что ничего, кроме информационного повода, это "мероприятие" не даст ни потребителям, ни операторам АЗС. 

Также в материале нашего издания можно прочитать, как может колебаться в ближайшее время курс гривны к доллару. Пока что ситуация на валютном рынке свидетельствует о том, что доллар укрепляется.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://enkorr.ua/ru/news/nizhe_30_grnl_roznichnye_seti_prodolzhili_korrektirovat_ceny_/245706
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ