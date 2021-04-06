Сети АЗС снижают цены на бензин

Розничные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин на фоне подписания меморандума между Кабинетом министров и Нефтегазовой ассоциацией Украины. Об этом пишет еnkorr, ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95".

Сети АЗС снижают цены на бензины - фото из открытых источников

Так, по состоянию на 6 апреля, на станциях Shell стоимость бензина А-92 снизилась на 40 коп./л, до 27,97 грн/л, а бензин А-95 упал в цене на 80 коп./л, до 29,14 грн/л.

К примеру, сеть "Параллель" удешевила бензин А-92 на 1 грн/л, до 29,30 грн/л, бензин А-95 — до 29,80 грн/л (-1,5 грн/л). На Mango стоимость бензина снизилась на 30 коп./л, а дизтоплива — на 90 коп./л.

Также сети "Маркет" и "Автопорт" уменьшили стоимость бензинов в пределах 20-70 коп./л., а Motto снизила цена на дизельное топливо в Харьковской области на 20 коп./л, до 25,78 грн/л.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук так пояснил снижение цен: "Члены Ассоциации НАУ, которая сегодня подписала так называемый "меморандум", просто снизили цены на стеле АЗС, превышающие нормы, указанные в меморандуме (30 гривен/литр). Это просто пиар-акция, не более того. По словам Леонида Косянчука, за счет уменьшения скидок по программе лояльности фактические цены АЗС останутся на том же уровне. Специалист считает, что ничего, кроме информационного повода, это "мероприятие" не даст ни потребителям, ни операторам АЗС.

Также в материале нашего издания можно прочитать, как может колебаться в ближайшее время курс гривны к доллару. Пока что ситуация на валютном рынке свидетельствует о том, что доллар укрепляется.





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