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Такая монета принесет вам 800 долларов: в чем отличие редкой мелочи (ФОТО)

Как отделить ценные 5 копеек и в чем их особенность

сегодня, 08:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Довольно часто мы носим в своих кошельках монеты, стоимость которых может многих удивить и стать настоящим сокровищем. Нумизматы находятся в постоянном поиске ценных и редких экземпляров, таких как 5 копеек 1992 года с одной важной "изюминкой". Как передает портал "Комментарии", профильный аукцион "Violity" приоткрыл детали интересного экземпляра 5 копеек, указав в чем они могут быть необычными и ценными.

Такая монета принесет вам 800 долларов: в чем отличие редкой мелочи (ФОТО)

Редкие монеты. Фото: из открытых источников

Так продавец из Киева разместил свой лот на аукционе и отметил, в чем особенность монеты. Это — немагнитный экземпляр разновидности 2БАм. Такие 5 копеек легко определить визуально, ведь обычно у них есть: гурт с мелкой насечкой; острый и узкий средний "зуб" Трезубца; нетипичная кисть с ягодами в виде тупоугольного треугольника; цифру 1 в дате чеканки без характерного хвостика.

Но эта монета получила еще несколько отличий. Мужчине посчастливилось найти 5 копеек с редким дефектом, аверс и реверс отчеканены с ошибкой, ведь одна сторона немного "съехала". Кроме этого, монета будто бы не полностью отчеканена. Поэтому на ней можно увидеть не весь рисунок.

Свой лот продавец оценил в 30 тысяч гривен. Он не стал указывать начальную стоимость, как это часто делают, минимальной. Впрочем, коллекционеры могут делать ставки и поднимать цену.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на профильном аукционе Violity была продана редкая монета номиналом в 5 копеек разновидностью 1.1ААк, датированная 1992 годом. Продавец со Львова выручил за нее 10 300 гривен. Об этом рассказал нумизмат Виталий Ткач на своем сайте. 

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Такая монета принесет вам 800 долларов: в чем отличие редкой мелочи (ФОТО) - фото 2

Такая монета принесет вам 800 долларов: в чем отличие редкой мелочи (ФОТО) - фото 3

Такая монета принесет вам 800 долларов: в чем отличие редкой мелочи (ФОТО) - фото 4

Такая монета принесет вам 800 долларов: в чем отличие редкой мелочи (ФОТО) - фото 5




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Источник: https://violity.com/ua/115619794-5-kopijok-1992-2bam-nemagnitna-nedokarbuvannya-povorot
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