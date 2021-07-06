Украинец задолжал monobank почти 92 тысячи гривен: почему суд стал на его сторону

Злостные неплательщики кредитов зачастую обязуются отдать задолженность после соответствующего решения суда — банки не гнушаются обращаться к Фемиде за помощью. Однако в конце июня украинский суд встал на сторону клиента, а не системы. Как сообщает портал "МС Тудей", за три года украинец "скопил" в monobank почти 92 тысячи гривен долга.



Суд разрешил украинцу не выплачивать больше 40 тыс. грн долга monobank. Фото из открытых источников

При этом в суде решили, что клиент может погасить исключительно "тело" кредита, а не всю требуемую банком сумму. В Днепровском районном суде м. Киева решили, что кредитный договор, подписанный с monobank в 2018 году, имеет несколько существенных недочетов.

Следует заметить, что и займ у банка был запрошен внушительный — 45600 гривен. Однако за все время пользование кредитом украинец, очевидно, не выплачивал необходимые проценты, что и позволило "накапать" задолженности в размере 91800 гривен.





Главной претензией суда к monobank является то, что в договоре, подписанному с клиентом, не указана конкретная процентная ставка для оформленного кредита. Также в этом документе не записаны вероятные штрафы и пеня.

Интересно, что банковская организация считает подобное необязательным, мол, все правила предоставления имеются на официальном веб-сайте в открытом доступе. Но в суде подобную позицию не оценили: якобы, нет никаких доказательств, что клиент, взявший кредит, подписывал договор с условиями, которые существуют на момент 2021 года.

" К редитор мог приложить к исковому заявлению выписку из Условий и правил предоставления банковских услуг в любой редакции, наиболее благоприятной для удовлетворения иска", — указано в постановлении суда.

Именно поэтому исковые требования monobank решили удовлетворить лишь частично. Должнику придется "раскошелиться" на выплату "тела" кредита. А вот "процентные" 46200 гривен суд позволил украинцу не выплачивать.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что недавно один из украинских банков дважды списал одинаковые платежи с карт клиентов. Что стало причиной, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какой из банков Украины собирается выпустить карты для операций с биткоинами.

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