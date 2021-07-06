Украинец задолжал monobank почти 92 тысячи гривен: почему суд стал на его сторону

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Вечканова Елена
Злостные неплательщики кредитов зачастую обязуются отдать задолженность
после соответствующего решения суда — банки не гнушаются обращаться к Фемиде за
помощью. Однако в конце июня украинский суд встал на сторону клиента, а не
системы. Как сообщает портал "МС Тудей", за три года украинец "скопил" в monobank почти 92 тысячи гривен долга.
Суд разрешил украинцу не выплачивать больше 40 тыс. грн долга monobank. Фото из открытых источников
При этом в суде решили, что клиент может погасить исключительно "тело" кредита, а не всю требуемую банком сумму. В Днепровском районном суде м. Киева решили, что кредитный договор, подписанный с monobank в 2018 году, имеет несколько существенных недочетов.
Следует заметить, что и займ у банка был запрошен внушительный — 45600 гривен. Однако за все время пользование кредитом украинец, очевидно, не выплачивал необходимые проценты, что и позволило "накапать" задолженности в размере 91800 гривен.
Главной претензией суда к monobank является то, что в договоре, подписанному с клиентом, не указана конкретная
процентная ставка для оформленного кредита. Также в этом документе не записаны вероятные
штрафы и пеня.
Интересно, что банковская организация считает подобное необязательным, мол,
все правила предоставления имеются на официальном веб-сайте в открытом доступе.
Но в суде подобную позицию не оценили: якобы, нет никаких доказательств, что
клиент, взявший кредит, подписывал договор с условиями, которые существуют на
момент 2021 года.
Именно поэтому исковые требования monobank решили удовлетворить лишь частично. Должнику придется "раскошелиться" на выплату "тела" кредита. А вот "процентные" 46200 гривен суд позволил украинцу не выплачивать.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что недавно один из украинских банков дважды списал одинаковые платежи с карт клиентов. Что стало причиной, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, какой из банков Украины собирается выпустить карты для операций с биткоинами.
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