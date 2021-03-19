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Главная Новости Бизнес финансы Украинские сети АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива
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Украинские сети АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

В частности, наибольшая консолидированная сеть группы "Приват" увеличила стоимость бензина и дизельного топлива на 1 грн/л.

сегодня, 11:35
Автор:

Елизавета Черных

По состоянию на 19 марта, многие украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо. Соответствующие данные обнародовала "Консалтинговая группа А-95", передает ТСН. 

Украинские сети АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Цены на бензин - фото из открытых источников

Согласно информации источника, средняя розничная стоимость бензина А-92 составляет 27,36 гривны за литр (+0,01 гривен), А-95 — 28,37 гривны за литр (+0,01 гривен), дизельного топлива — 27,77 гривны за литр (+0,01 гривен), автогаза — 15,52 гривны за литр (0,10 гривен). 

Сообщается, что вчера, 18 марта, наибольшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. — всего 1540 станций) увеличила стоимость бензина и дизельного топлива на 1 грн/л.

К примеру, в сети ANP бензин марки А-92 поднялся в цене до 26,95 грн/л, А-95 — до 27,95 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" стоимость "двойки" теперь составляет 27,00 грн/л, "пятерки" и дизельного топлива —  28,00 грн/л. 

Напомним, что в ближайшем времени Украину ожидает приостановление катастрофического роста цен на бензин и другие виды топлива для автомобилей. Такое предположение на очередном заседании  Кабмина выразил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как объяснил чиновник, сейчас стоимость топлива на украинских АЗС "подчиняется" мировым биржам, которые демонстрируют рекордные за последние два года нефтяные ценники. При этом Шмыгаль уверяет, что правительство следит за ситуацией и делает все возможное, дабы наконец-то прекратить подорожание бензина.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, как бороться с нелегальным оборотом топлива в Украине. По мнению экспертов, целесообразнее было бы лишить эти заправки топлива, которым они торгуют. Это преимущественно продукция заводов малой производительности (мини-НПЗ – нефтеперерабатывающие заводы), а также всевозможные суррогаты на основе прямогонного бензина, газового конденсата, растворителей и спиртовых добавок. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/ukrainskie-seti-azs-izmenili-stoimost-benzina-i-dizelnogo-topliva-1747522.html
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