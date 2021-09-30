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В каких регионах Украины самая высокая и низкая зарплата

За последний год заработная плата в стране увеличилась на 22,3%

сегодня, 12:53
Автор:

Елизавета Черных

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата украинцев в августе текущего года составила 13 997 гривен, что на 348 гривен меньше, чем в июле (14 345 гривен). Об этом говорится в материале ТСН. 

В каких регионах Украины самая высокая и низкая зарплата

В каких регионах Украины самая высокая и низкая зарплата - фото из открытых источников

Согласно официальным данным, за последний год (если сравнивать с августом 2020) заработная плата в стране увеличилась на 22,3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) возросла на 10,9%. 

Отмечается, наивысшая средняя зарплата в августе 2021 зафиксирована у жителей столицы — она составила 20 358 гривен, а вот самая низкая заработная плата в Черновицкой области — 10 811 гривен. 

Напомним, что накануне в Госстате также назвали наиболее прибыльные отрасли экономики в Украине. Отмечается, что быстрее всего зарплата повышалась в отрасли "Временного размещения и организации питания" — на 57,3% до 9788 гривен. Также по итогам подсчета быстрый рост зарплат фиксируется в отрасли "Искусства, спорт, развлечения и отдых", где зарплаты за год выросли на 30,3% до 12 490 гривен. А также "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" — на 28,4% до 10 898 гривен.

Ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучили экономический прогноз на октябрь и рассказали, какие важные события в экономической сфере могут произойти в Украине во втором месяце осени. В частности, доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что на украинскую экономику повлияет много фактором, как внутренних, так и внешних — миссия МВФ, новое правительство ФРГ, возможный запуск скандального газопровода "Северный поток-2". 




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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-snizilas-srednyaya-zarplata-gosstat-1877041.html
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