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В Раде рассказали о ситуации с исполнением решений судов в сфере налогообложения

Выполнение решений судов ранее было одной из схем коррумпированных чиновников, говорит нардеп.

сегодня, 11:47
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Автор:

Давиденко Евгения

В частности, выполнено 9005 решений по разблокированию НН/РК в 2022-2023, тогда как зарегистрированы накладные на почти 11 млрд гривен. Об этом написал в соцсети Telegram глава комитета финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетьманцев.

В Раде рассказали о ситуации с исполнением решений судов в сфере налогообложения

Фото: pixabay



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По его словам, в 2022-м была поставлена политическая задача выполнять решения судов в соответствии с Конституцией — немедленно.


“В 2022 г. подчищены долги 2021 года. Сегодня остается на исполнении около 500 текущих решений. Проблема решена”, – написал он.


По данным Гетьманцева, в 2022 году было 628 решений по исключению плательщиков из категории "рисковых". Вместе с тем, на исполнении остается до 20 текущих решений.


Относительно согласования сумм бюджетного возмещения НДС – 142 решения или 795 млн грн в 2022 году и 32 решения или 154 млн грн в 2023 году, констатирует нардеп.


“Есть несколько десятков решений с прошлых времен, которые не верно сформулированы, что делает невозможным их выполнение. В этом случае плательщику придется изменять способ исполнения через суд. Но в целом ДПС ввела единый подход: проиграли суд – выполнили решение. Верховенство права нужно начинать с себя”, — резюмировал глава профильного комитета.


Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым уменьшаются суммы штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных и расчетов корректировки к ним.


Также мы писали, что в одном из интервью народный депутат, председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил, что до полномасштабного вторжения курс гривни колебался в пределах 27 грн за доллар, но даже самые оптимистичные прогнозы не ведут к укреплению гривны в 2023 году до такого уровня.




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