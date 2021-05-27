В Украине хотят увеличить помощь при рождении ребенка: когда вырастут выплаты

Кабинет министров Украины принял законопроект, который подразумевает увеличение материальной помощи при рождении ребенка до 50 тыс. гривен. Об этом сообщили в эфире телепрограммы "Cніданок з 1+1".

В Украине хотят увеличить помощь при рождении ребенка - фото из открытых источников

Согласно документу, государственные выплаты будут осуществляться частями. Четверть от общей суммы родителям выплатят единоразово, после появления ребенка на свет, а оставшуюся помощь будут выплачивать равными частями на протяжении последующих трех лет.

Сообщается, что законопроект также должны поддержать в парламенте. Если народные депутаты проголосуют за него, то выплаты при рождении ребенка вырастут с 1 января 2022 года.

Напомним, что с 1 июля украинцев ждет повышение пенсий на 40%. Однако увеличение пенсионных выплат коснется не всех граждан. Надбавку в размере сто гривен получат пенсионеры, которых в 2020 году не коснулась индексация, а это практически 500 тыс. человек. Сообщается, что в планах у Кабинета министров повышение пенсии до двух тысяч гривен людям, имеющим первую группу инвалидности. На 40% могут вырасти выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС с инвалидностью.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что выплаты украинским пенсионерам в среднем могут вырасти до 7 тысяч гривен. Такими амбициозными планами во время совещания у президента Владимира Зеленского поделилась глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Учитывая довольно низкие социальные выплаты многим пенсионерам в целом, "Комментарии" обратились к экспертам с вопросом, насколько реальны изменения, и если да — то когда их ожидать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!