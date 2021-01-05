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Главная Новости Бизнес финансы В Украине изменилась стоимость оформления биометрических документов: названы новые цены
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине изменилась стоимость оформления биометрических документов: названы новые цены

Стоимость оформления документов поднялась незначительно

сегодня, 09:39
Автор:

Мокрик Анастасия

Начиная с 1 января текущего года в Украине изменилась стоимость бланка биометрических документов. В связи с этим цена на оформление загранпаспорта, а вместе с тем и паспорта гражданина Украины в форме карточки стала немного выше. Об этом сообщает Курс Украины, ссылаясь на пресс-службу Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина"".

В Украине изменилась стоимость оформления биометрических документов: названы новые цены

Цена на загранпаспорт в 2021 году - фото из открытых источников

Так, после изменений стоимости паспорт гражданина Украины будет стоить 363 гривны, при условии, что срок оформления составит до 20 рабочих дней. А до 10 рабочих дней — 489 гривен. Новая стоимость загранпаспорта составит 694 гривны, при условии, что срок оформления будет 20 рабочих дней. Если же нужно срочное оформление документа, то есть до 10 дней, тогда цена будет 1046 гривен. Временный вид на жительство обойдется в 915 гривен, а  постоянный будет стоить 752 гривен.

Отмечается, что люди, не имеющие гражданства, а также иностранцы и граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления биометрических документов до 31 декабря прошлого года, смогут забрать их по предыдущей цене. Также сообщается, что при условии, если оплата была произведена до 31 декабря 2020 года, но заявление на оформление документов представлено не было, будут действовать уже новые тарифы на услуги.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что эксперты рассказали, куда "поплывет" курс доллара в 2021 году и в каких случаях оптимистичные прогнозы станут реальностью, а также о том, когда по прогнозу экономиста начнет падать курс биткоина.



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Источник: https://dmsu.gov.ua/news/dms/8664.html
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