В Украине существенно возросло количество должников: в каких сферах их больше

В стране существенно увеличилось количество должников, что многие эксперты связывают с пандемией коронавируса. Согласно данным реестра, более двух миллионов украинцев являются должниками в данный момент.

ФОТО: Из открытых источников

За последний год количество граждан Украины, у которых есть долг, увеличилось на 18%. Больше всего должников отмечается в таких сферах:

- число должников по кредитам выросло на 150 тысяч человек;

- должников за коммунальные услуги увеличилось на 57 тысяч человек;

- штрафы за нарушение правил дорожного движения не оплатили 96 тысяч украинцев;

- штрафы за административные правонарушения дополнительно должны заплатить еще 70 тысяч граждан

Также эксперты отмечают критическую ситуацию с количеством газовых должников. Их количество еще в октябре выросло на 60 %.

Напомним, что пришедшие зимние холода в страны Западной Европы поспособствовали увеличению цены на газ. Эксперты отмечают, что этой зимой зафиксировано максимальное значение за последние 20 месяцев. Также тарифы на доставку газа для части украинцев взлетят с нового года на 80%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как будут наказывать должников за коммунальные услуги в Украине. Государство автоматически планирует взыскивать долг за коммунальные услуги из зарплаты должника. Эта сумма будет составлять не более 50% от месячного заработка. Эксперты отмечают, что это нововведение будет действовать только для тех, кто будет накапливать долги после того, как закон вступит в силу. Поэтому проблема с долгами прошлых периодов останется нерешенной.





















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!