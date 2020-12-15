kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.12.2020

BTC/USD

19259.12

ETH/USD

586.61

LTC/USD

82.20

НБУ 15.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы В Украине существенно возросло количество должников: в каких сферах их больше
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине существенно возросло количество должников: в каких сферах их больше

Более двух миллионов украинцев находятся в реестре должников

сегодня, 12:13
Автор:

Елизавета Черных

В стране существенно увеличилось количество должников, что многие эксперты связывают с пандемией коронавируса. Согласно данным реестра, более двух миллионов украинцев являются должниками в данный момент. 

В Украине существенно возросло количество должников: в каких сферах их больше

ФОТО: Из открытых источников

За последний год количество граждан Украины, у которых есть долг, увеличилось на 18%. Больше всего должников отмечается в таких сферах:

- число должников по кредитам выросло на 150 тысяч человек;

- должников за коммунальные услуги увеличилось на 57 тысяч человек; 

- штрафы за нарушение правил дорожного движения не оплатили 96 тысяч украинцев;

- штрафы за административные правонарушения дополнительно должны заплатить еще 70 тысяч граждан

Также эксперты отмечают критическую ситуацию с количеством газовых должников. Их количество еще в октябре выросло на 60 %. 

Напомним, что пришедшие зимние холода в страны Западной Европы поспособствовали увеличению цены на газ. Эксперты отмечают, что этой зимой зафиксировано максимальное значение за последние 20 месяцев. Также тарифы на доставку газа для части украинцев взлетят с нового года на 80%. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как будут наказывать должников за коммунальные услуги в Украине. Государство автоматически планирует взыскивать долг за коммунальные услуги из зарплаты должника. Эта сумма будет составлять не более 50% от месячного заработка. Эксперты отмечают, что это нововведение будет действовать только для тех, кто будет накапливать долги после того, как закон вступит в силу. Поэтому проблема с долгами прошлых периодов останется нерешенной.







Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-suschestvenno-vozroslo-kolichestvo-dolzhnikov-v-kakih-sferah-ih-bolshe-vsego-1688119.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ