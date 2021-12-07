Заведения общественного питания в Украине резко поднимут цены: доступных мест останется мало

По словам соучредителя Национальной ресторанной ассоциации Украины, директора компании "Ресторанный консалтинг" Ольги Насоновой, уже к весне 2022 года цены в недорогих украинских заведениях взлетят на 50%. Ценники будут расти на 10-20% каждый месяц. Те, кто не пересмотрит стоимость — будут вынуждены закрываться. Об этом пишет UBR.

Общепиты в Украине резко поднимут цены - фото из открытых источников

Основными причинами, по которым за питание в кафе придется платить больше, специалист называет рост заработных плат сотрудников, а также повышение цен на энергоносители, особенно электроэнергию. По словам эксперта, такие изменения удастся пройти в основном дорогим заведениям.

"Платить аренду, налоги, акцизы, эквайринг смогут только дорогие рестораны. А недорогие – куда деваться – будут повышать цены. Потому что просто нечем будет оплачивать расходы, которые все растут и растут", – отмечает Насонова.

В итоге, по словам специалиста, ресторанный бизнес может вернуться на уровень 2000-х годов, когда кафе недостаточно, однако они все забиты посетителями. А чтоб пойти в заведение, придется целый месяц откладывать.

"Станет меньше всех ресторанов, но особенно недорогих. Будут забиты оставшиеся заведения. Те, кто переживет зиму", – подытожила специалист.

Отметим, что ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучили прогноз для украинского бизнеса в декабре и ближайшем будущем. Стало известно, какие важные события могут произойти и что позитивно, а что негативно отразиться на предпринимательстве в стране.

Ранее также сообщалось, что согласно законопроекту № 5600, который 30 ноября, приняли народные депутаты, в Украине вырастет стоимость алкогольных напитков.

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