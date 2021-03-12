Минэнергетики хочет создать единую систему потребителей энергии: что это значит и в чем плюсы инициативы

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко во время последней тематической межведомственной встречи заявил, что в Украине нужно создать единую цифровую систему для защиты потребителей жилищно-коммунальных услуг. Система должна содержать максимальный объем надежной и всеобъемлющей информации о самих потребителях, ценах и тарифах, которые они платят, объемах начисленных им субсидий. За его словами подобное нововведение не только защитит интересы граждан, но и станет одним из ключевых элементов устойчивого развития энергетического сектора. Но сможет ли эта система прижиться в Украине? Удастся ли ее полноценно реализовать? Какие могут быть минусы и плюсы такого нововведения? На все эти вопросы ответил руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук.

Единая система потребителей энергии - почему ее хотят ввести. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

За словами эксперта, данная инициатива имеет много позитивных сторон, но у правительства могут возникнуть проблемы с ее реализацией.

"Позитивно отношусь к этой инициативе. Вопрос лишь в том, как быстро и качественно она может быть реализована. Причем сосредоточить ее надо не только на защите уязвимых слоев населения при росте тарифов или объемов потребления (предлагаемая Минэнерго система будет, насколько известно, иметь сервисы для отслеживания расходов на "коммуналку" и их анализа), но и на возможности выбора поставщика коммунальных услуг.

Мы живем в век новых технологий. К тому же, коронакризис показал важность наличия дистанционных механизмов. Это экономично, современно, удобно в смысле коммуникаций. Так что появление некого программного комплекса, который объединит в себе запросы потребителей и предложения поставщиков коммунальных услуг – правильный шаг.

Надеюсь, это будет некая платформа, которая позволит потребителю видеть данные о субъектах рынка жилищно-коммунальных услуг (вода, газ, свет, мусор, теплосеть), а также иметь выбор. К примеру, хочу покупать электроэнергию или воду у кого-то другого. И – вот он, список предложений.

Было бы отлично, чтобы это внедрили и по жилищной услуге – управлению. Чтобы управители декларировали свою возможность работать в том или ином населенном пункте. Аргументировали это тем, что у них есть для этого и люди, и производственная база, и техника.

Кстати, мы с коллегами разработали программный продукт "Житлософт". Удобное ІТ-решение для управителей многоквартирными домами, предназначенное для ведения подомового учета доходов и расходов. Так что можем поделиться идеями. В общем же, подчеркиваю, инициатива единой цифровой системы для защиты потребителей ЖКУ – правильная".

Ранее сообщалось, что в Кабмине предложили ввести в Украине фиксированную годовую цену на газ. Мнения экспертов относительно вопроса читайте в нашем материале.

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