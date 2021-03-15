Практически на 7,5 миллиардов гривен выросла сумма задолженности украинцев за жилищно-коммунальные услуги за один месяц. По данным Государственной службы статистики, теперь общий долг составляет около 81 миллиарда, сообщает ТСН.

В Госстате рассказали, сколько украинцы задолжали за коммуналку - фото из открытых источников

В начале 2021 года было начислено около 30 миллиардов гривен за жилищно-коммунальные услуги — 78% этой суммы украинцы уплатили.

Общая сумма долга за коммуналку в настоящее время составляет около 81 миллиард гривен. Сообщается, что крупнейшими должниками являются жители столицы , Днепропетровской, Харьковской и Киевской областей.

Напомним, что украинцы имеют право получить субсидию не только, если являются собственниками жилья, но и в случае, если они арендуют квартиру или дом. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Однако для этого следует придерживаться одного условия — владелец дома и арендатор должны заключить официальный договор аренды. Тогда человек, который снимает квартиру и получает небольшой доход, может получить частичную компенсацию расходов на отопление.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что ситуация с тарифами, в частности на газ, в Украине постепенно решается. Так, с февраля действует максимально предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. Такая норма сохранится до конца отопительного сезона. По словам главы Кабмина, такая цена является справедливой и газопоставщики ее не завышают. По данным Шмыгаля, многие компании уменьшили цену и на природный газ для населения, потребленный в январе этого года.





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