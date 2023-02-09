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С молотка: В Украине распродадут все до последнего спиртзавода

Приватизация должна дать дополнительные деньги в госбюджет и лишить правительство обязанности содержать убыточные предприятия

9 февраля 2023, 21:40
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Автор:

Моесеенко Валентина

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2023 году планирует выставить на аукцион еще 26 спиртзаводов и завершить приватизацию всех предприятий спиртовой отрасли в стране, передав часть полученных средств на ВСУ, пишут "Комментарии".

С молотка: В Украине распродадут все до последнего спиртзавода

Все спиртзаводы Украины в этом году планируется распродать

"До недавнего времени в Украине существовала монополия на производство спирта? Мы были одной из двух стран в мире, где была такая практика. Однако летом 2020 года государство приняло решение о демонополизации отрасли и приступило к приватизации спиртзаводов", — напоминают в ФГИУ.


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По информации Фонда, до запуска приватизации Украина ежегодно тратила около 200 млн. грн. на содержание убыточных предприятий. Значительно более существенной проблемой было и теневое производство алкогольных напитков, которое, например, по статистическим данным 2019 года, составляло 55%.

Первый спиртзавод с аукциона был продан в 2020 году. Им стал Немировский завод и при нем ФГИ получил 55 млн грн. Его купил "ЛВН Лимитед" (Nemiroff).

За два с половиной года провели 39 аналогичных торгов, прибыль от которых в общей сложности составила более 2 млрд грн. В этих аукционах по приватизации спиртзаводов приняли участие 133 предпринимателя, а стартовая цена выросла в 2,4 раза.

"Приватизация предприятий спиртовой отрасли позволила привлечь частные инвестиции в сферу и сократить теневое производство", — отмечают в Фонде госимущества.

По данным ФГИУ, в покупке спиртовых заводов заинтересованы не только производители алкопродукции, но и фармацевтические компании, производители автомобильного горючего и агропромышленные компании.

Последний, например, аукцион по продаже в Черновицкой области Вашковского спиртзавода, выиграло Винницкое предприятие "Агропромпереработка", заплатив за завод почти два миллиона гривен. Предприятие занимается выращиванием зерновых, бобовых и семян масличных культур.

Напомним, в середине января, как писали "Комментарии", в Украине впервые приватизировали морской порт – "Усть-Дунайск". Также "Комментарии" писали, что в первую неделю 2023 года, за пять рабочих дней (2-6 января) проведено 20 аукционов по продаже или аренде государственного имущества так называемой малой приватизации . Ожидается, что победители конкурса уплатят в казну за эти объекты почти 6,5 миллионов гривен.



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