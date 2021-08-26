Безопасность Украины в энергосекторе: как решить имеющиеся проблемы

Любое государство на разных этапах развития сталкивается с определенными проблемами в энергетическом секторе. Украина — не исключение. "Комментарии" вместе с экспертами пытались выяснить, каким образом украинская власть может решить большинство сложных моментов в энергетическом секторе.

Украина имеет некие проблемы в энергетической безопасности. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Аналитики и экономисты считают, что для выхода из непростой ситуации, в которой оказалась Украина, необходимо провести целый ряд экономических реформ и мероприятий.

Поскольку наши предприятия весьма нерационально используют ресурсы, большинство специалистов в качестве решения проблемы называют переход на более современное и менее энергозатратное оборудование, а также другие меры по повышению энергоэффективности и снижению зависимости от газа, нефти, угля и другого сырья.

"Потенциально мы можем быть энергопрофицитной страной, экспортировать энергоресурсы в том или ином виде, — считает финансовый аналитик Алексей Кущ. — Украина может использовать фактор дешевых энергетических ресурсов как фактор своей промышленной и социальной конкурентоспособности".

Последнее — важный фактор, который рассматривается инвесторами при принятии решений о размещения производства в той или иной стране. Но им нужны долгосрочные гарантии того, что конкурентоспособность и доступность подключения к источникам энергии будут сохраняться. Обеспечение населения дешевой энергией положительно влияет и на трудовую миграцию.

"Но на практике же у нас в стране ничего этого нет. Мы дефицитная с точки зрения энергетического баланса страна и по природному газу, и по углю, и по поставкам электроэнергии (особенно в зимний период). Население Украины покупает газ по одной из самых высоких цен в Европе", — отмечает Кущ.

По мнению эксперта, чтобы решить вышеуказанные проблемы, власть должна перейти к составлению долгосрочного энергетического баланса, в рамках которого нужно определить приоритетные источники энергии, рассчитанной через единицу нефтяного эквивалента.

"В соответствии с этими расчетами вся государственная политика должна быть направлена на стимулирование приоритетных источников энергии, которые в течение ближайших пяти лет обеспечат Украине: 1) профицитный энергетический баланс и факторную конкурентоспособность в промышленности по сравнению с другими странами; 2) социальную конкурентноспособность в виде доступных тарифов для населения", — подчеркивает специалист.

Кроме того, Алексей Кущ предлагает создать на рынке электроэнергии двухконтурную модель, при которой промышленные предприятия получат право через покупку энергетических опционов получать дешевое электричество "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", а в качестве частичной оплаты этих опционов — дотации в пользу покрытия разницы тарифов для населения.

Второй контур — это непроизводственная сфера экономики, которая может оплачивать электроэнергию как раз по достаточно высоким рыночным тарифам — рекламные билборды, вещи, связанные с непроизводственной сферой. Вот здесь, подчеркивает экономист, очевидно, что дешевой энергии быть не должно.

Что касается газа, то здесь нужно создавать механизм микшированной цены. Ведь из 30 млрд кубометров потребляемого газа 20 — это газ собственной добычи, в том числе 15 — госкомпании. Значит внутренняя цена на газ априори не должна быть привязана к хабовым значениям в Европе.

"Внутренняя микшированная цена должна быть на 30-40% ниже, чем в Европе. Чтобы она появилась, нужно ввести объемы газа, которые добывают государственные и частные компании, и продавать на специальной энергетической бирже, где цена на дорогой импортный газ будет "разбавляться" дешевой внутренней ценой", — предлагает Алексей Кущ.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему, по мнению аналитиков и экспертов, в Украине регулярно повышаются цены на электроэнергию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!