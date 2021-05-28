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Часть "Азовского судоремонтного завода" могут приватизировать

С начала года работа госпредприятия заблокирована решением капитана Мариупольского морского порта

28 мая 2021, 23:33
Автор:

Наталья Некрасова

Отряд морской охраны в Мариуполе может получить часть имущества госпредприятия "Азовский судоремонтный завод". Об этом во время визита на предприятие шла речь между министром Кабинета министров Олег Немчинов и первым заместителем главы Донецкой ОГА Игорем Морозом, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Часть "Азовского судоремонтного завода" могут приватизировать

"Азовский судоремонтный завод". Фото: asrz.com.ua

Чиновники посетили "Азовский судоремонтный завод" и обсудили возможность вывода пристаней №3 и №4 из состава госпредприятия. Чтобы усилить безопасность на Азовском побережье эту часть имущества планируют передать отряду морской охраны. На пристанях надо создать надлежащие условия для базирования украинского флота, отметил Немчинов.

"Надо будет по итогам совещания подготовить протокольное поручение о разделении этих двух имущественных комплексов. Один передается или Минстратегпрому, или на приватизацию, чтобы завод жил. А второй, чтобы была составляющая политики безопасности, чтобы они могли базироваться на своей территории и вкладывать деньги в модернизацию и использовать ее в секторе безопасности", —заявил министр Кабинета министров Украины.

Во время визита на Донбасс Немчинов также посетил базу Мариупольского отряда Морской охраны, сообщили в Госпогранслужбе Украины. В ведомстве утверждают, что сейчас рассматривается вопрос бесплатной передачи двух государственных причалов, на которых базируется отряд морской охраны, в сферу управления Государственной пограничной службы.

С 2010 года ГП "Азовский судоремонтный завод" под управлением компании "Мариупольская инвестиционная группа". Предприятие ремонтировало, модернизировало и строило плавсредства, осуществляло перевалку различных видов грузов в порту Мариуполя и производило машиностроительную продукцию.

С 1 февраля 2021 года работа "Азовского судоремонтного завода" полностью заблокирована. Причина — решение капитана Мариупольского морского порта Александра Дружинина о запрете швартовки к гидротехническим сооружениям имущественного комплекса. Это привело к полной остановке производства на ООО "СРЗ", на котором работают 560 специалистов судоремонтной отрасли. 28 апреля суд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве ООО "СРЗ".

Напомним, в Украине до конца года выставят на продажу семь крупных государственных предприятий для пополнения госбюджета на миллиарды гривен. Среди них облэнерго, завод "Большевик", "НПЗ" и "Объединенная горно-химическая компания".


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1126993971126551
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