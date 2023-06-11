Что не так с работой Бюро экономической безопасности – как изменить ситуацию

Эффективность деятельности Бюро экономической безопасности в текущем году – низкая, хотя и наблюдаются определенные положительные сдвиги. К таким выводам пришли аналитические центры, проведя мониторинг отчета БЭБ. Согласны ли с такой оценкой? Как улучшить работу в данном направлении? Как уменьшить проблемы украинского бизнеса? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бюро экономической безопасности

Сегодняшнее БЭБ – это та сама налоговая милиция, что изначально было предусмотрено в законе о появлении данного органа

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:

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"Эффективность работы БЭБ невозможно оценить, поскольку никто не выставлял им никаких критериев эффективности. Задачей налогового комитета в лице депутатов Гетманцева и Железняка, а также представителей общественности в лице Олега Гетмана было заменить табличку на органе "налоговая милиция". Напомню, что налоговую милицию обещали ликвидировать со времен президента Ющенко, поскольку всем экспертам и самой власти было понятно, что этот орган – организованная преступная группировка, существующая для давления на бизнес. Но ни у кого из президентов не хватило политической воли отказаться от такого удобного инструмента".

По словам эксперта, сегодняшнее БЭБ – это та сама налоговая милиция, что изначально было предусмотрено в законе о появлении данного органа.

"Никакой эффективности, кроме как давление на неугодный бизнес и осуществление прикрытия серого и черного бизнеса, у этого органа нет. Никаких положительных сдвигов в работе этого органа нет и быть не может. Он никому не подчиняется, он состоит из "бывших". Он ни перед кем не отчитывается", – подчеркивает Павел Себастьянович.

Он уверен – для того, чтобы БЭБ начал приносить хоть какую-то пользу, нужно провести налоговую реформу, в которой роль налоговой службы будет максимально снижена.

"Это – первейше и необходимое условие, – акцентирует эксперт. – После реформы можно создавать и новый орган финансовых расследований, который будет следить не за бизнесом, а за воровством бюджетных средств. А воровство бюджетных средств, в том числе и НДС, осуществляют сами работники налоговых органов. То есть, объектом контроля со стороны БЭБ должны стать сами чиновники. Вот тогда система и заработает правильно".

А пока налоговая служба и БЭБ нацелены на репрессии по отношению к бизнесу, никаких перемен не будет, констатирует Павел Себастьянович.

Украине нужны простые правила ведения бизнеса и реально работающий в этом направлении аналитический орган

Экономический эксперт Даниил Монин также считает, что БЭБ как был налоговой милицией – так и остался.

"Считаю, что его нужно просто ликвидировать. Ибо цель этого органа изначально – организовывать ещё один поток ренты в свою пользу, а не заниматься какой-то там борьбой с экономическими преступлениями", – поясняет эксперт.

Даниил Монин уверен, что Украине нужны простые правила ведения бизнеса и реально работающий в этом направлении аналитический орган.

"Им может быть и сама налоговая после соответствующих изменений правил игры в сторону дерегуляции, снижения проверок и налогового пресса, – поясняет эксперт. – БЭБ же в нынешнем статусе – просто раковая опухоль, которую следует удалить".

Необходимо проводить честный, политически неангажированный конкурс на нового директора ведомства

У аналитика "Центра разумных решений" Вячеслава Черкашина нет сомнений, что БЭБ сегодня – это налоговая милиция под новой вывеской.

"70% там – старые проверенные кадры. Такая себе "лавочка" для своих. Увольнение первого директора ведомства ничего кардинально не изменило, нужна полная перезагрузка БЭБ", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что необходимый законопроект (9080) для этого – уже в парламента.

"Необходимо его неотложно принимать, проводить честный, политически неангажированный конкурс на нового директора ведомства – и переаттестацию действующих работников. И только потом будет результат", – констатирует Вячеслава Черкашина.

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