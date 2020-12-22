Государство не справилось с задачей легализации игорного бизнеса - эксперт

Как известно, с 13 августа в Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса и теперь Верховная рада планирует получить более семи миллиардов от платы за лицензии на азартные игры, а средства будут распределены в специальный государственный фонд и финансировать определенные отрасли деятельности.

ФОТО: Из открытых источников

Однако по мнению эксперта игорного бизнеса Елены Мочаловой, государство не смогло справиться с задачей легализации игорного бизнеса и в следующем году снова не получит ожидаемого пополнения бюджета с помощью азартной сферы.

"Государство в лице депутатов, советников и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, по сути, не смогло справиться с задачей легализации игорного бизнеса за этот год. Всё потому, что продолжается работа и над нормативно-правовыми актами, которые не гармонизируют с остальными законами и нормами. Скорее всего, в следующем году государство снова не получит ожидаемого пополнения бюджета с помощью азартной сферы. К сожалению, нет понимания налогообложения в этой сфере и отсутствует государственный модуль онлайн мониторинга. Это тормозит заинтересованность лицензиатов на украинском рынке, так как экономика бизнеса до конца не ясна", — утверждает эксперт.

Елена Мочалова также рассказала о том, что на улицах украинских городов стали всё чаще появляться нелегальные залы игровых автоматов, а наказание за игорный бизнес не усилено.

"Очень жаль, что ещё на старте депутаты не отнеслись серьезно к нормам закона в отношении такого токсичного бизнеса как игорный. Результат — отсутствие легального рынка, уже имея правовое поле".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в новом бюджете предусмотрели миллиарды от легализации игорного бизнеса.





























Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!