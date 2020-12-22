Государство не справилось с задачей легализации игорного бизнеса - эксперт

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Елизавета Черных
Как известно, с 13 августа в Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса и теперь Верховная рада планирует получить более семи миллиардов от платы за лицензии на азартные игры, а средства будут распределены в специальный государственный фонд и финансировать определенные отрасли деятельности.
ФОТО: Из открытых источников
Однако по мнению эксперта игорного бизнеса Елены Мочаловой, государство не смогло справиться с задачей легализации игорного бизнеса и в следующем году снова не получит ожидаемого пополнения бюджета с помощью азартной сферы.
Елена Мочалова также рассказала о том, что на улицах украинских городов стали всё чаще появляться нелегальные залы игровых автоматов, а наказание за игорный бизнес не усилено.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в новом бюджете предусмотрели миллиарды от легализации игорного бизнеса.
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