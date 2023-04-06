Международные резервы Украины достигли 11-летнего рекорда

Национальный банк Украины подсчитал международные резервы на 1 апреля 2023 года. Оказалось, что на счетах Украины 31,9 млрд долларов, что является лучшим показателем за 11 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Нацбанка Украины.



Международные резервы Украины добились рекорда. Фото из открытых источников

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Национальный банк объявил, что в марте международные резервы выросли на 10%. Это произошло благодаря поступлениям от международных партнеров и меньшим объемам продаж валюты.

В общей сложности на счета Нацбанка поступило 5,1 млн долларов, из них 2,2 млн от Всемирного банка, 1,7 млн предоставило правительство Канады, еще 1,6 млн ЕС, а остальные поступили от США и через размещение валютных облигаций внутреннего государственного займа. Таким образом, международные резервы Украины выросли до 31,9 млн долларов, что стало наилучшим показателем за последние 11 лет.

Также Нацбанк сообщил, что выплатил 486 млн. долларов на погашение государственного долга Украины. Напомним, что общий рекорд по количеству международных резервов наблюдался в 2008 и 2011 годах. Тогда показатель составлял более 38 млрд. долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что международный валютный фонд обнародовал два прогноза об окончании войны в Украине. Согласно первому, благоприятному варианту, война закончится в 2024 году, тогда ожидается предполагаемый дефицит финансирования на сумму 115 млрд долларов. В случае неблагоприятного прогноза, если война продлится до конца 2025 года, то сумма вырастет до 240 млрд долларов.

Также "Комментарии" писали о том, как изменилось состояние богатейших людей Украины за период войны против России.