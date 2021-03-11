«Мотор Сич» вернется в госсобственность Украины — СНБО

Предприятие "Мотор Сич", являющееся важной составляющей отечественной оборонной промышленности, будет вновь национализировано. О таком решении совета национальной безопасности и обороны стало известно после выступления секретаря СНБО Алексея Данилова, сообщает "Зеркало недели".

"Мотор Сич" возвращают государству. Фото из открытых источников

Как заявил Данилов, возвращение предприятия в государственную собственность состоится с соблюдением всех возможных законов, абсолютно конституционным, правомерным способом. Как заверяет представитель Нацсовета, каждое из предприятий, относящееся к оборонной промышленности Украины и находящееся в собственности частных лиц, будет отдельно проверяться представителями власти.

Как исходит из заявления СНБО, ПАО "Мотор Сич" является невероятно важной частью украинской промышленности, поэтому и должно находиться под контролем государства. Также Данилов заверил, что украинцы, ранее инвестировавшие свои деньги в акции предприятия, получат необходимую компенсацию от государства. По мнению секретаря СНБО, такие действия лишь укрепят национальную безопасность Украины.

Для справки. На "Мотор Сич" производят двигатели для различной авиационной техники. Дополнительно работники предприятия занимаются выпуском газотурбинных установок для промышленных целей. В 2019 году больше половины акций "Мотор Сич" были проданы китайским инвесторам за четверть миллиарда долларов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в конце 2020 года на китайских акционеров "Мотор Сич" были наложены санкции. Соответствующее решение подписал президент Владимир Зеленский. Эксперты пристально разбирали этот кейс, рассуждая, что же в будущем ожидает предприятие в целом.

Также на портале можно узнать, кому на самом деле могут быть выгодны санкции, введенные против китайской стороны в деле "Мотор Сич".



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