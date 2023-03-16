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Одесский порт продает три буксира: неожиданная цена

Государственное предприятие "Одесский морской торговый порт" выставил на аукцион три буксирных лодки

сегодня, 12:00
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Автор:

Slava Kot

Порт Одессы решил продать три буксира и выставил их на аукцион. Стартовая цена двух лотов меньше тысячи долларов, третья – более семи тысяч. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс ВАУ.

Одесский порт продает три буксира: неожиданная цена

Буксир, который выставили на аукцион. Фото из открытых источников

Государственное предприятие "Одесский морской торговый порт" выставило на аукцион три буксира, построенных в 1970 годах. Одесский порт прекратил их эксплуатацию еще в 2014 году, однако суда в славном состоянии, хотя и требуют разного типа ремонта.


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Объявление появилось на платформе для аукционов ВАУ. Таким образом, каждый желающий сможет приобрести любое из этих технических судов.

  • Буксир "Труд" – стартовая цена 7 648 долларов;
  • Буксир "Створ" — 948 долларов;
  • Буксир "Пеленг" – 903 долларов.

Торги на аукционе начнутся с 9.00 утра 30 марта. Подать заявку на регистрацию на участие в аукционе можно за день до проведения торгов, то есть до 29 марта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о третьем по величине банкротстве банка в истории Соединенных Штатов. На счетах банка Silicon Valley Bank (SVB) оказалось более 200 млрд. долларов. Однако большая часть из них не застрахована, поэтому неизвестно, удастся ли вкладчикам вернуть эти средства. SVB был 16 в США и известен тем, что брали кредиты и хранили деньги предприниматели, которые начинали свои стартапы.

Также "Комментарии" писали о шести украинцах, которые попали в список Forbes "30 до 30. Европа". Каждый из них имеет свою компанию в разных областях, от медиа и маркетинга до ритейла и электронной коммерции. В целом состояние всех 30 отобранных молодых предпринимателей в рейтинге Forbes превышает 3 млрд долларов.



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Источник: https://www.facebook.com/vau.auction/posts/1428494734356117
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