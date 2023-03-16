Одесский порт продает три буксира: неожиданная цена

Порт Одессы решил продать три буксира и выставил их на аукцион. Стартовая цена двух лотов меньше тысячи долларов, третья – более семи тысяч. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс ВАУ.



Буксир, который выставили на аукцион. Фото из открытых источников

Государственное предприятие "Одесский морской торговый порт" выставило на аукцион три буксира, построенных в 1970 годах. Одесский порт прекратил их эксплуатацию еще в 2014 году, однако суда в славном состоянии, хотя и требуют разного типа ремонта.

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Объявление появилось на платформе для аукционов ВАУ. Таким образом, каждый желающий сможет приобрести любое из этих технических судов.

Буксир "Труд" – стартовая цена 7 648 долларов;

Буксир "Створ" — 948 долларов;

Буксир "Пеленг" – 903 долларов.

Торги на аукционе начнутся с 9.00 утра 30 марта. Подать заявку на регистрацию на участие в аукционе можно за день до проведения торгов, то есть до 29 марта.

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