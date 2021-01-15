Ждать ли Украине постоянных отключений электроэнергии в 2021 году — объяснение "Укрэнерго"

15 января на просторах соцсетей появилась информация о возможных веерных отключений электроэнергии для украинского населения в 2021 году. Документ, якобы подтверждающий это, разместил в Facebook журналист Сергей Высоцкий. Компания "Укрэнерго" уже отреагировала на данную информацию.

"Это письмо от главы правления "Укрэнерго" к и.о. министра энергетики Юрию Витренко. Этим письмом "Укрэнерго" просит министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии. В этом письме "Укрэнерго" в том числе признает, что на складах не хватает угля, чтобы поддерживать генерацию в период морозов", — написал Высоцкий, предоставляя фотографию самого документа.

По словам журналиста, последний раз подобные "веерные", то бишь постоянные (и запланированные) отключения света в Украине датировались концом 90-х годов. В своей публикации Сергей Высоцкий особо возмущался тому, что за последние полтора года страну всё пытаются откинуть на два десятилетия назад.

Вскоре после того, как информацию подхватили СМИ и многие украинские Telegram-каналы, Национальна энергетическая компания "Укрэнерго" предоставила собственное видение ситуации. Если вкратце — нет, возврата к плановым отключениям электроэнергии в Украине не планируется.

"Насчет использования иного инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОМ), отметим, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ отключения потребителей. При этом, выходя из нынешней ситуации в энергосистеме, введение подобных графиков на период низких температур также НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ", — сообщили представители организации на официальном сайте, а так же в соцсетях.