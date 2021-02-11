Платежка за газ: кто из украинцев отдаст на 600-800 грн меньше

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Таисия Ерохина
В нынешнем отопительном сезоне украинцы увидят
в платежках за газ меньшие суммы. Но радостная весть касается не всех граждан
Украины. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг,
председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды
Общественного Совета при КГГА Олег Попенко в материале "Комментариев".
Фото из открытых источников
Так, правительство подписало
меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую
воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Но эксперт считает, что
этот шаг не решает проблемы тарифов.
Попенко отмечает, что и с самим меморандумом
не всё понятно.
Пока все действия Кабмина говорят об одном,
резюмирует эксперт, тарифы и дальше будут расти.
Напомним, в Украине вырастут тарифы
на газ и электроэнергию. Появился прогноз правительства.
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