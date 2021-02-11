Платежка за газ: кто из украинцев отдаст на 600-800 грн меньше

В нынешнем отопительном сезоне украинцы увидят в платежках за газ меньшие суммы. Но радостная весть касается не всех граждан Украины. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко в материале "Комментариев".

Фото из открытых источников

Так, правительство подписало меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Но эксперт считает, что этот шаг не решает проблемы тарифов.

"Это — точечное решение, которое касается только жителей частного сектора и сельской местности. Они получат платежки за газ на 600-800 грн меньше. Жители же многоквартирных домов получат в феврале платежки больше на 1000 грн", — предупреждает эксперт.

Попенко отмечает, что и с самим меморандумом не всё понятно.

"Откуда деньги, какие дедлайны? Установлен срок НАК Нафтогазу до 1 сентября ввести "долгосрочные ценовые предложения" для обеспечения "устойчивого уровня" цен на газ для предприятий теплоснабжения. А где сейчас деньги брать? По-хорошему, для теплокоммунэнерго (ТКЭ) госбанки должны разработать программы кредитования, пока НАК будет разрабатывать свои программы. Но этого не делается, — считает Попенко. — По факту увидим не выполненные капитальные ремонты сетей и оборудования на ТКЭ. Ведь отопительный сезон 21-22 гг начинается сейчас, а денег нет... Они потрачены на газ. Ведь для ТКЭ никто цену не снижал, а теперь НАК и вовсе поднял для них цену газа ПСО (спецобязательства) на 20%".

Пока все действия Кабмина говорят об одном, резюмирует эксперт, тарифы и дальше будут расти.

Напомним, в Украине вырастут тарифы на газ и электроэнергию. Появился прогноз правительства.

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