Повышение цен на газ в Украине: что еще подорожает в 2021 году

"Нафтогаз" повысил с января цену на газ для бытовых потребителей на 14%. На что еще и почему могут подняться тарифы в 2021, и к чему это приведет –"Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Тарифы на газ. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Подорожает все

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко прогнозирует, что украинцев в 2021 году ожидает повышение еще ряда тарифов.

"Скорее всего, поднимутся тарифы на: услуги централизованного отопления, поставки горячей и холодной воды и водоотвода, электроэнергии (что логично предположить в связи с ростом цен на газ), уборку придомовой территории (что, скорее всего, свяжут с ростом минимальной зарплаты). А также – тарифов на проезд в общественном транспорте (что пояснят убытками из-за снижения пассажиропотока). Рост стоимости пассажирских жд перевозок также возможен", – говорит Юрий Гаврилечко.

Он считает, что ни к чему экстраординарному со стороны потребителя эти повышения не приведут.

"В том-то и фокус. Продолжится ситуация с ростом неплатежей и снижением качества услуг. Но украинцев, похоже, всё это устраивает, как показали результаты последних выборов в местные советы, – акцентирует Юрий Гаврилечко. – Мы последовательно и основательно движемся в сторону 18-го века. При полном одобрении большинства населения такого курс".

Электроэнергия подорожает первой

Руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук считает, что точно поднимут тарифы на электроэнергию.

"Это сделают из-за необходимости поддержания энергобаланса. Он нарушается из-за бездумного использования якобы "зеленой" энергетики, – подчеркивает эксперт. – К тому же, в угоду тепловой генерации уменьшили производство атомной энергии. А всё из-за чего? Из-за того, что тепловая энергетика не государственная (в отличие от атомной) и тем больше зарабатывает, чем больше сжигает угля и этим засоряет окружающую среду".

Андрей Никончук отмечает, что узел противоречий создавался из-за отсутствия государственной позиции и исключительно с целью просто зарабатывать на этом.

"К тому же, на рост тарифов на электроэнергию точно повлияет введение RAB-тарифов (стимулирующая ставка или RAB-тариф – от Regulatory Asset Base, регулируемая база инвестиционного капитала – распространенный метод тарифообразования, который позволяет развивать и модернизировать инфраструктуру, – ред.). Это необходимо и неизбежно, чтобы содержать и модернизировать средства доставки киловатта", – говорит эксперт.

Напомним, эксперты высказали порталу "Комментарии" мнение касательно того, что будет с тарифом на электроэнергию.

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