Повышение цен на газ в Украине: что еще подорожает в 2021 году

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Татьяна Веремеева
"Нафтогаз" повысил с января цену
на газ для бытовых потребителей на 14%. На что еще и почему могут подняться
тарифы в 2021, и к чему это приведет –"Комментарии" разбирались вместе с
экспертами.
Тарифы на газ. Фото: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий
Гаврилечко прогнозирует, что украинцев в 2021 году ожидает повышение еще ряда
тарифов.
"Скорее всего, поднимутся тарифы на:
услуги централизованного отопления, поставки горячей и холодной воды и
водоотвода, электроэнергии (что логично предположить в связи с ростом цен на
газ), уборку придомовой территории (что, скорее всего, свяжут с ростом
минимальной зарплаты). А также – тарифов на проезд в общественном транспорте
(что пояснят убытками из-за снижения пассажиропотока). Рост стоимости пассажирских
жд перевозок также возможен", – говорит Юрий Гаврилечко.
Он считает, что ни к чему
экстраординарному со стороны потребителя эти повышения не приведут.
"В том-то и фокус. Продолжится
ситуация с ростом неплатежей и снижением качества услуг. Но украинцев, похоже,
всё это устраивает, как показали результаты последних выборов в местные советы,
– акцентирует Юрий Гаврилечко. – Мы последовательно и основательно движемся в
сторону 18-го века. При полном одобрении большинства населения такого курс".
Руководитель Ассоциации
профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук считает, что
точно поднимут тарифы на электроэнергию.
"Это сделают из-за необходимости
поддержания энергобаланса. Он нарушается из-за бездумного использования якобы "зеленой"
энергетики, – подчеркивает эксперт. – К тому же, в угоду тепловой генерации
уменьшили производство атомной энергии. А всё из-за чего? Из-за того, что
тепловая энергетика не государственная (в отличие от атомной) и тем больше
зарабатывает, чем больше сжигает угля и этим засоряет окружающую среду".
Андрей Никончук отмечает, что узел
противоречий создавался из-за отсутствия государственной позиции и
исключительно с целью просто зарабатывать на этом.
"К тому же, на рост тарифов на
электроэнергию точно повлияет введение RAB-тарифов (стимулирующая ставка или
RAB-тариф – от Regulatory Asset Base, регулируемая база инвестиционного
капитала – распространенный метод тарифообразования, который позволяет развивать
и модернизировать инфраструктуру, – ред.). Это необходимо и неизбежно, чтобы
содержать и модернизировать средства доставки киловатта", – говорит эксперт.
Напомним, эксперты высказали порталу "Комментарии"
мнение касательно того, что будет с тарифом
на электроэнергию.
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Алекс
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