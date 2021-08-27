Смогут ли должникам ограничивать ЖКХ-услуги и к чему это может привести — эксперт

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Вечканова Елена
На днях в Украине
вступил в силу закон, который отменил имеющийся мораторий на отключение
должников от услуг жилищно-коммунального хозяйства. Что может принести украинцам
подобный документ, "Комментарии" узнали у народного депутата Верховной Рады VI-IХ
созывов Дмитрия Шпенова.
Должники за "коммуналку" могут остаться без привычных благ цивилизации. Коллаж: "Комментарии"
Политик напомнил,
что подобный мораторий был введен, как временная мера в марте 2020 года в связи
с карантинными ограничениями. Сейчас же все регионы Украины находятся в
"зеленой зоне", что позволяет снимать ограничения для людей, и для
бизнеса.
Нардеп поясняет,
что в его рамках решения будут приниматься по конкретным регионам, а не в
масштабах страны. И с одной стороны, считает он, это экономически правильно,
однако без ошибок и "произвола на местах" вряд ли обойдется.
По мнению
политика, это серьезная проблема, и если ее не решить, то Украина может
столкнуться с коллапсом всей сферы.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что любое государство на разных этапах развития сталкивается с определенными проблемами в энергетическом секторе. Украина — не исключение. Для выхода из непростой ситуации, в которой оказалась Украина, необходимо провести целый ряд экономических реформ и мероприятий. Каких именно, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, почему, по мнению аналитиков и экспертов, в Украине регулярно повышаются цены на электроэнергию.
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