Смогут ли должникам ограничивать ЖКХ-услуги и к чему это может привести — эксперт

На днях в Украине вступил в силу закон, который отменил имеющийся мораторий на отключение должников от услуг жилищно-коммунального хозяйства. Что может принести украинцам подобный документ, "Комментарии" узнали у народного депутата Верховной Рады VI-IХ созывов Дмитрия Шпенова.



Должники за "коммуналку" могут остаться без привычных благ цивилизации. Коллаж: "Комментарии"

Политик напомнил, что подобный мораторий был введен, как временная мера в марте 2020 года в связи с карантинными ограничениями. Сейчас же все регионы Украины находятся в "зеленой зоне", что позволяет снимать ограничения для людей, и для бизнеса.

"Как долго продлится "зеленая зона", никто точно не знает, — говорит Дмитрий Шпенов. — Но ВОЗ уже заявила, что через три месяца миру стоит ждать очередного всплеска пандемии. Поэтому правительство Украины придумало так называемый "адаптивный" мораторий. Должников не будут отключать в "красной зоне" с момента ее введения и на протяжении 30 дней после ее отмены".

Нардеп поясняет, что в его рамках решения будут приниматься по конкретным регионам, а не в масштабах страны. И с одной стороны, считает он, это экономически правильно, однако без ошибок и "произвола на местах" вряд ли обойдется.

"Кстати, пеня за несвоевременную оплату услуг ЖКХ взиматься все так же не будет, независимо от эпидемиологической ситуации, — добавляет депутат. — В ЖКХ накопились огромные долги. По состоянию на июнь текущего года население не заплатило 66,3 млрд грн. И вроде как по сравнению с началом года, когда долг составлял 73,6 млрд грн, ситуация выглядит лучше. Но это вызвано не тем, что люди заплатили, а тем, что весной закончился отопительный сезон".

По мнению политика, это серьезная проблема, и если ее не решить, то Украина может столкнуться с коллапсом всей сферы.

"Ведь если населению доступны субсидии, то компаниям, предоставляющим услуги ЖКХ, приходиться самостоятельно разруливать свои операционные проблемы. Практика накопления долгов губительна. Разорвать этот замкнутый круг можно лишь энергосбережением, повышением энергоэффективности, внедрением действенного механизма привлечения инвестиций в отрасль и отказа государства от регулирования цен на ЖКХ", — резюмирует Дмитрий Шпенов.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что любое государство на разных этапах развития сталкивается с определенными проблемами в энергетическом секторе. Украина — не исключение. Для выхода из непростой ситуации, в которой оказалась Украина, необходимо провести целый ряд экономических реформ и мероприятий. Каких именно, читайте в нашем материале.

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