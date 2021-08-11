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Тарифы на электроэнергию снизят: сколько с октября будут платить украинцы

Кабинет министров принял решение о снижении цен на электричество для населения

сегодня, 13:50
Автор:

Козлова Альбіна

На заседании Кабинета министров Украины 11 августа было принято решение о снижении фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Об этом написал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Тарифы на электроэнергию снизят: сколько с октября будут платить украинцы

В Украине цены на электричество снизят, фото из открытых источников

По словам Дениса Шмыгаля, это инициатива президента Владимира Зеленского. Глава государства поручил правительству пересмотреть размер тарифа на электроэнергию для населения. Таким образом меньше будут платить украинцы, которые используют менее 250 киловатт электроэнергии в час. Если раньше они платили по тарифу 1,68 грн за 1 кВт / ч, то теперь цена снизилась до 1,44 гривны за за 1 кВт / ч.

Потребители, использующие в час более 250 киловатт электроэнергии, будут платить по-прежнему, то есть 1,68 гривны за 1 кВт / ч. Также премьер добавил, что новые тарифы начнут действовать с 1 октября. Пока население будет платить за свет по старым тарифам, которые были установлены в начале года.

По данным правительства, в Украине в среднем одно украинское домохозяйство в месяц потребляет 168 киловатт в час.

Тарифы на электроэнергию снизят: сколько с октября будут платить украинцы - фото 2

Кроме того, ранее эксперты сообщали, что тариф на электроэнергию может вырасти на 30% и достичь 2,22 гривны в 2021 году и 3,48 гривны в 2023 году. Цена на электроэнергию для населения фиксированная, однако действуют тарифные коэффициенты для населения в зависимости от периодов времени.

Ранее портал "Комментарии" писал как оптимизировать цену на электроэнергию. Также портал "Комментарии" сообщал, что "Нафтогаз" представил новый тарифный план "Комфортный сезон" с выгодной ценой на газ для населения в течение нового отопительного сезона с октября по апрель 2022 года.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]_Smyhal
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