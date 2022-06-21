Замораживание тарифов в Украине: какие есть нюансы

Парламент Украины одобрил (в первом чтении) ряд законов о моратории на повышение цен на тепло для бытовых потребителей на время военного положения и спустя полугодие после его отмены. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это решение.

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В законах не упомянули ОСМБ и теплокоммунэнерго: что это значит



Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев напоминает, что еще несколько месяцев назад Кабмин объявил, что цены и тарифы на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги для домохозяйств будут зафиксированы на уровне завершившегося отопительного сезона.



"Всё это время ожидалось принятие документов, подтверждающих это намерение. Сегодня были взяты за основу (в первом чтении) ряд законопроектов, которые реализуют обещания правительства. Безусловно, это облегчит жизнь миллионам украинцев. Ведь многие наши сограждане испытывают сегодня значительные финансовые трудности", – поясняет эксперт.



При этом, продолжает Геннадий Рябцев, документы не содержат моратория на увеличение цены природного газа для ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) и теплокоммунэнерго (ТКЭ).



"Вряд ли это упущение, – считает эксперт. – Между тем, отсутствие такого моратория для них может усложнить реализацию всех остальных норм закона – в случае их принятия в целом".



Заморозка тарифов – вынужденный шаг

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук акцентирует, что в нынешней ситуации правительству и местным органам власти придется осуществлять частичное субсидирование населения.



"Есть проблема тех домохозяйств, которые просто не могут платить за тепло больше (те же пенсионеры). А также – проблема с теми, кто выехал из Украины. Их нет и не факт, что они вернутся в обозримом будущем. А формально тепло в их домах и квартирах есть. Что делать? Тем более, что не факт, что сможете с них получить соответствующую плату даже потом, по их возвращению. Потому вопрос введения субсидирования стал более чем актуальным. Это вынужденный шаг, – считает эксперт. – Исходя из фактора войны, обнищания населения, роста инфляции – пришлось принимать решение о заморозке тарифов. Решение, которое в обычных условиях я бы не поддерживал. Но в нынешней ситуации, возможно, есть смысл поступать именно так".



При этом, подчеркивает Борис Кушнирук, следует не просто заявить о замораживании тарифов, переложив все проблемы на плечи предприятий теплокоммунэнерго. Должна быть соответствующая система, которая поможет удержать всё под контролем, не разоряя ТКЭ и не разваливая систему жилищно-коммунальных услуг.

Мораторий поможет гражданам адаптироваться к послевоенным процессам

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский уверен, что решение принято правильное.



"Учитывая миграционные процессы, рост уровня безработицы и падение доходов домохозяйств — крайне важно было ввести мораторий на повышение тарифов, – аргументирует он. – Также считаю логичным продлить мораторий на 6 месяцев после отмены военного положения. Фактически, граждане получили возможность адаптироваться к послевоенным процессам, найти новую работу и определиться с постоянным местом проживания".



Максим Билявский не исключает, что мораторий будут пролонгировать на период послевоенного восстановления. Возможно, это изучат через социологические опросы.



"Покрытие разницы между платой за тепло и ценой газа для ТКЭ будет покрываться из государственного бюджета, – поясняет эксперт. – Так происходило и в прошлом году. Насколько мне рассказывали коллеги из теплогенерирующих предприятий Киевской области – проблем с уровнем компенсации не было. Также следует надеяться, что в ближайшее время будет решена проблема с задолженностью ТКЭ без источников покрытия. Это позволит привлечь инвесторов для модернизации теплопроизводителей после завершения войны – для уменьшения энергоемкости и стоимости одного гигакалория тепла. Что касается ратификации моратория, единственным правовым механизмом является внесение изменений в ключевые законы Украины".



Как сообщал портал "Комментарии", где Украина планирует брать газ для нынешней зимы.





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