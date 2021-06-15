Амнистия капиталов в Украине: больше пользы или вреда

Во вторник, 15 июня, Верховная Рада сказала категорическое "нет" теневым доходам граждан. Об этом свидетельствует окончательная поддержка законопроекта, который предполагает существование налоговой амнистии. "Комментарии" обратились к экспертам, дабы те оценили позитив и негатив этого решения.

Эксперты оценили закон об амнистии капиталов в Украине. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"В законе много противоречий"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает принятый закон довольно противоречивым.

"Любая амнистия предполагает доверие к власти. У нас нет такого уровня доверия, чтобы все граждане "засветили" то, что спрятано, что выведено за пределы страны. Открылись полностью перед властью. Всегда есть вероятность, что через полгода-года придут правоохранительные органы и будут заниматься репрессиями, задавать вопросы "где у вас еще что-то спрятано?", — отмечает экономист.

Также Алексей Плотников добавляет, что существуют и сложности касательно собственно предлагаемого механизма детенизации доходов. В законе, по его мнению, много противоречий.

"Фактически, еще раз нужно заплатить 5% того, что и так было обложено налогом в течение всех лет независимости (единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков — прим. ред.). Имеется ряд других спорных моментов. К примеру, что на иностранный капитал можно покупать ОВГЗ, а в сумме это будет плюс. А для капитала, который находится не за рубежом, а в Украине, не будет такой преференции", — говорит эксперт.

Алексей Плотников обращает внимание и на то, что международные финансовые организации – МВФ, Всемирный банк – всегда выступают против любых амнистий любого капитала. Считая, что капитал, который не имеет легального происхождения, "серый" или "черный", нужно отсекать, а не выводить из тени. И пока не ясно, какой будет их реакция на принятия такого закона.

"Из позитивов — якобы выведение на свет того теневого капитала, теневых активов, по мнению властей, поможет наполнить доходную часть бюджет. Но вышеприведенные негативы настолько серьезны, что вряд ли закон реально заработает и реально поможет стране и гражданам", — резюмирует Алексей Плотников.

"Условно "нулевая декларация" должна быть на первый раз действительно "нулевой"

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко считает, что данный законопроект принят во многом под давлением международных партнеров. И он, имеющий целью вывести часть экономики из тени, является полушагом вперед, уверена эксперт.

"Однако, учитывая, что ставка "обнуления" для декларации нерезидентов почти в два раза выше, чем для резидентов, ожидать от него каких-то весомых результатов в ближайшее время не стоит. В декларировании нет политиков, не указаны криптовалюты. И самое главное (по опыту той же Турции) — не сказано, можно ли делать такого рода декларирование два или более раз", — отмечает Оксана Чепижко.

Также, по ее словам, непонятно, как, к примеру, декларировать аренду земли, которая часто находится в неясном правовом статусе.

"Условно "нулевая декларация" (учитывая, что определенный процент отдать государству придется), на мой взгляд, должна быть на первый раз "нулевая". А потом процент, отдаваемый от обнародованных доходов в казну, должен постоянно возрастать", — считает Оксана Чепижко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какими "лазейками" могут воспользоваться нечистые на руку украинцы, дабы скрыть свои "лишние" доходы от декларирования.

Также на портале вы можете узнать, почему некоторые эксперты считают, что с помощью механизма налоговой амнистии власть попытается совершить "крестовый поход" против доходов населения. Подробности — в нашем материале.

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