logo
Русский Українська

BTC/USD

33647.67

ETH/USD

2134.95

LTC/USD

135.45

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес налоги Эксперт рассказал, кто пострадает от внесения изменений в Налоговый кодекс
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт рассказал, кто пострадает от внесения изменений в Налоговый кодекс

Цель, которую преследует парламент и правительство - абсолютно непонятна

сегодня, 08:13
Автор:

Елизавета Черных

Верховная Рада 265 голосами поддержала 1 июля в первом чтении законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Им предусматривается индексация отдельных налоговых ставок и повышение рентных платежей. Законопроектом предусмотрено немало поправок в части предотвращения "скруток" и теневого оборота сельхозпродукции, новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" и другое. 

Эксперт рассказал, кто пострадает от внесения изменений в Налоговый кодекс

Эксперт рассказал, кто пострадает от внесения изменений в Налоговый кодекс - фото из открытых источников

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович уверен, что закон №5600 — это очередной шаг правительства и парламента на пути усиления налогового и административного давления.

"Не буду останавливаться на деталях, поскольку достанется всем — и ФОПам, и фермерам, и даже огородникам. Со всех инициаторы закона хотят состричь немного денег. И, конечно же, у авторов не обошлось без прямых репрессий: если предприятие вдруг вздумает оспаривать какие-то штрафы в суде, имущество предприятия арестовывается и деятельность останавливается. Мило. Процитирую — "Право налогового залога возникает с момента подачи жалобы в вышестоящий контролирующий орган и / или обращения налогоплательщика в суд с иском о признании недействительным решения контролирующего органа о начислении суммы денежного обязательства". Естественно, что позиции Украины в рейтингах Doingbusiness и экономической свободы изменятся в худшую сторону", — прогнозирует Павел Себастьянович.

Эксперт признался, что ему абсолютно непонятна цель, которую преследуют правительство и парламент.

"Чего они хотят добиться? Какую проблему решают? Очевидная проблема Украины — это бедность. Источник богатства — это частный сектор. И если политика направлена на ухудшения условий для жизни частного сектора, то и богатства не добавится. Похоже, этот парламент только увеличит наше отставание от стран первого мира", — резюмирует Павел Себастьянович. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что о земельной реформе думают нардепы. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://money.comments.ua/news/taxes/vnesenie-izmeneniy-v-nalogovyy-kodeks-kto-okazhetsya-pod-udarom-679577.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ