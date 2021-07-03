Верховная Рада 265 голосами поддержала 1 июля в первом чтении законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Им предусматривается индексация отдельных налоговых ставок и повышение рентных платежей. Законопроектом предусмотрено немало поправок в части предотвращения "скруток" и теневого оборота сельхозпродукции, новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" и другое.

Эксперт рассказал, кто пострадает от внесения изменений в Налоговый кодекс - фото из открытых источников

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович уверен, что закон №5600 — это очередной шаг правительства и парламента на пути усиления налогового и административного давления.

"Не буду останавливаться на деталях, поскольку достанется всем — и ФОПам, и фермерам, и даже огородникам. Со всех инициаторы закона хотят состричь немного денег. И, конечно же, у авторов не обошлось без прямых репрессий: если предприятие вдруг вздумает оспаривать какие-то штрафы в суде, имущество предприятия арестовывается и деятельность останавливается. Мило. Процитирую — "Право налогового залога возникает с момента подачи жалобы в вышестоящий контролирующий орган и / или обращения налогоплательщика в суд с иском о признании недействительным решения контролирующего органа о начислении суммы денежного обязательства". Естественно, что позиции Украины в рейтингах Doingbusiness и экономической свободы изменятся в худшую сторону", — прогнозирует Павел Себастьянович.

Эксперт признался, что ему абсолютно непонятна цель, которую преследуют правительство и парламент.

"Чего они хотят добиться? Какую проблему решают? Очевидная проблема Украины — это бедность. Источник богатства — это частный сектор. И если политика направлена на ухудшения условий для жизни частного сектора, то и богатства не добавится. Похоже, этот парламент только увеличит наше отставание от стран первого мира", — резюмирует Павел Себастьянович.

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