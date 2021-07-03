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Елизавета Черных
Верховная Рада 265 голосами поддержала 1 июля в первом чтении законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Им предусматривается индексация отдельных налоговых ставок и повышение рентных платежей. Законопроектом предусмотрено немало поправок в части предотвращения "скруток" и теневого оборота сельхозпродукции, новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" и другое.
Эксперт рассказал, кто пострадает от внесения изменений в Налоговый кодекс - фото из открытых источников
Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович уверен, что закон №5600 — это очередной шаг правительства и парламента на пути усиления налогового и административного давления.
Эксперт признался, что ему абсолютно непонятна цель, которую преследуют правительство и парламент.
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