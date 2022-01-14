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Кассовые аппараты для таксистов: в ВР готовят законопроект

Законопроект должны зарегистрировать в парламенте в конце января

сегодня, 10:41
Автор:

Елизавета Черных
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В Украине разработан законопроект о фискализации такси. Это значит, что украинских таксистов могут обязать использовать регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты). На данный момент документ находится на согласовании с Министерством инфраструктуры. Об этом в интервью изданию "Українські новини" рассказал председатель Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Кассовые аппараты для таксистов: в ВР готовят законопроект

Даниил Гетманцев - фото из открытых источников

По словами депутата, законопроект должны зарегистрировать уже в этом месяце: 

"Я верил, что законопроект будет внесен осенью, не получилось. Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", — сказал Гетманцев. 

Глава Налогового комитета также отметил, что другие отрасли пока не намерены фискализировать. Законы, которые наводят порядок в сфере налогообложения, уже приняты, а программа минимум — выполнена. 

Напомним, что с 1 января текущего года заработали правила об обязательном использовании кассовых аппаратов представителями малого бизнеса. Вокруг закона образовалось немало дискуссий, а предприниматели выступали с требованием отменить введение фискальных регистраторов. 

Недавно Гетманцев сообщил, что народные избранники могут до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей, которые так и не обзавелись кассовыми аппаратами. Однако дискуссию вокруг введения РРО нардеп считает лишенной смысла. По его словам, фискализаторы используют все европейские страны, а также государства, граничащие с Украиной. 

Обязательное использование кассовых аппаратов малым бизнесом для портала "Комментарии" также прокомментировали депутаты Верховной Рады. 



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Источник: https://ukranews.com/interview/2771-daniil-getmantsev-my-predpolagaem-umenshit-nalogovuyu-nagruzku-na-zarplatu-do-25
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