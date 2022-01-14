Кассовые аппараты для таксистов: в ВР готовят законопроект

В Украине разработан законопроект о фискализации такси. Это значит, что украинских таксистов могут обязать использовать регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты). На данный момент документ находится на согласовании с Министерством инфраструктуры. Об этом в интервью изданию "Українські новини" рассказал председатель Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев - фото из открытых источников

По словами депутата, законопроект должны зарегистрировать уже в этом месяце:

"Я верил, что законопроект будет внесен осенью, не получилось. Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", — сказал Гетманцев.

Глава Налогового комитета также отметил, что другие отрасли пока не намерены фискализировать. Законы, которые наводят порядок в сфере налогообложения, уже приняты, а программа минимум — выполнена.

Напомним, что с 1 января текущего года заработали правила об обязательном использовании кассовых аппаратов представителями малого бизнеса. Вокруг закона образовалось немало дискуссий, а предприниматели выступали с требованием отменить введение фискальных регистраторов.

Недавно Гетманцев сообщил, что народные избранники могут до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей, которые так и не обзавелись кассовыми аппаратами. Однако дискуссию вокруг введения РРО нардеп считает лишенной смысла. По его словам, фискализаторы используют все европейские страны, а также государства, граничащие с Украиной.

Обязательное использование кассовых аппаратов малым бизнесом для портала "Комментарии" также прокомментировали депутаты Верховной Рады.





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