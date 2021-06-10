В Украине создадут климатический фонд: что известно

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Наталья Некрасова
По инициативе Министерства экологии будет создан Украинский климатический фонд, из которого будет профинансировано переоборудование предприятий, загрязняющих окружающую среду. Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент "Комментариев".
Промышленность. Фото из открытых источников
По его словам, сейчас в Украине создают "условно карательный" механизм, чтобы заставить промышленные предприятия инвестировать в переоборудование и уменьшать выбросы.
Напомним, Верховная Рада Украины готовит к принятию законопроект об управлении отходами. Ранее в Украине запретили бесплатное распространение пластиковых пакетов в торговле и общепите. Закон об этом ограничении в ходе форума "Украина 30. Экология" подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства также заявил, что вынесет законопроект о борьбе с олигархами на всеукраинский референдум, если народные депутаты будут саботировать его принятие в Верховной Раде. Поддержит ли Рада законопроект о деолигархизацию и ждать ли "антиолигархический" референдум украинцам, "Комментарии" поинтересовались у экспертов.
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