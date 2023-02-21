Корпоратизация НАК Энергоатом. Стоит ли повторять опыт Нафтогаза и Укрпочты

Разрекламированная корпоратизация государственных предприятий положительно повлияла разве что на их топ-менеджеров и членов наблюдательных советов. Эти деятели, несмотря на сомнительные результаты, и во время войны продолжают получать заоблачные зарплаты. Комментарии рассмотрели основные вопросы по корпоратизации, на которые власти почему-то не дают ответа.

Зачем правительство решило корпоратизировать Энергоатом

Корпоратизация государственных предприятий – устаревший тренд

Закон о корпоратизации украинских государственных предприятий в 1993 году подписал президент Леонид Кравчук, изменения в него вносили до 2001 года включительно. Сначала не предполагалась корпоратизация Укртелекома, Укрпочты и ГАК "Хлеб Украины".

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Вопрос корпоратизации серьезно возник в украинском дискурсе в 2003 году накануне вступления в ВТО. Уже тогда отмечалось, что мир движется в сторону доминирования транснациональных корпораций (ТНК), постепенно вытесняющих институт национального государства. Сообщалось, что на 2003 год объем продаж дочерних компаний и иностранных филиалов ТНК составил 19 трлн долларов – это было в 2 раза больше всего мирового экспорта. Уже в 2003 году считалось, что ТНК тех времен во многих направлениях по мощности и ресурсу превосходят государства.

В сценарии перехода к шестому технологическому укладу, который продвигала часть наднациональных элит, предполагалось, что старые национальные государства и институты будут отменены, а основная власть перейдет к нескольким крупным ТНК. Так надеялись разрешить системные противоречия Ямайской мировой финансовой системы. Для реализации такого сценария в 2008 году в мире была внедрена СНС 2008 – система национальных счетов. Руководила проектом группа из 5 организаций – МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, Евростат и Статистический отдел ООН.

Официально СНС-2008 – это набор рекомендаций по составлению показателей экономической деятельности. Неофициально – это модель корпоратизации мировой экономики, где сбор статистики использовался для поиска наиболее эффективных решений под задачу внедрения нового технологического уклада на базисе доминирования ТНК.

Весь этот сценарий закончился крахом, в результате чего в мире развивается стагфляция. То есть наднациональным элитам не удалось решить вопрос внешних долгов: по состоянию на 2020 год все внешние долги государств и ТНК были в 60 раз больше, чем весь ВВП планеты Земля. Итак, модель трансформации мировой экономики под корпоративную диктатуру оказалась несостоятельной.

Потому и корпоратизацию государственных предприятий в Украине следует рассматривать не как прогрессивные реформы, а как стандартизацию под требования СНС-2008. Как превращение украинских государственных предприятий в более понятные типовые образования с целью подготовки их к поглощению крупными ТНК. А доводы о появлении возможности получать кредиты напоминает 90-е, когда с помощью схем с кабальными процентами захватывали и грабили важные государственные предприятия.

Итак, вся борьба шла вокруг вопроса "кто будет поглощать?" – условно западные или условно китайские ТНК. Хотя как минимум до весны 2022 года они были очень переплетены между собой, процессы разграничения активно начались только после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Выход военного противостояния между Украиной и РФ на новый уровень в 2022 году разрушил старые сценарии. Но из-за того, что в Украине полностью не сформировались и не пришли к власти национально ориентированные элиты, старые игроки пытаются воплощать старые сценарии в интересах иностранных "партнеров". Потому что не могут находить актуальные новому времени решения, не имеют такой компетенции и не ставят перед собой таких задач.

Эффективность корпоратизации государственных предприятий

Одно из крупнейших и важнейших государственных предприятий "Укрзализныця" стало корпорацией в 2015 году. Команда Порошенко ускоренными темпами избавляла Украину от остатков субъектности и готовила государственные активы для поглощения посторонними игроками. Еще корпоратизация Укрзализныци выглядела попыткой похоронить следы махинаций с закупками под ЕВРО-2012 и выполнение условий "договорняка по сдаче Крыма и Донбасса". Без содействия руководства и железнодорожников на местах было бы невозможно реализовать российские планы 2014 года. В интернете много упоминаний о том, как украинские диспетчеры проводили российские поезда военного назначения по приказам от руководства УЗ при содействии лидеров "антироссийской" постмайдановской власти.

После корпоратизации Укрзализныци данных по улучшению экономических показателей предприятия не было. Начались закупки в кредит техники у иностранных производителей вместо шагов по восстановлению собственного производства конкурентоспособной продукции. Наиболее сомнительно выглядит закупка электро- и дизельпоездов Stadler, собранных в Беларуси – то есть финансирование экономики ближайшего партнера путина Лукашенко.

Также корпоратизация Укрзализныци не помешала внедрению схем с участием структур олигарха Виктора Пинчука – в 2018 году, по итогам отдельных экспертов, переплата УЗ структурам Интерпайп составила около 450 млн гривен.

Но к самому громкому скандалу привело внедрение института наблюдательных советов. Члены наблюдательного совета УЗ получали заоблачные зарплаты – в 2019 году на содержание таких функционеров из госбюджета было израсходовано 43,4 млн. грн. Даже после некоторого формального сокращения в 2020 году зарплата одного члена наблюдательного совета УЗ составляла около 200 тыс. долл. США в год. А члены правления корпорации УЗ получали 800 тыс. долл. США в год. Фактически это были попытки внедрения модели "новой нормальности", где нет среднего класса, а есть только богатые и бедные.

В качестве примера успешной корпоратизации лоббистами решения приводится кейс "Укрпочты". Очень сомнительное заявление. Корпоратизация "Укрпочта" в принципе началась с нарушения украинского законодательства – на должность генерального директора был назначен Игорь Смелянский: владелец паспортов как Украины, так и США. Двойное гражданство запрещено у нас законом. Смелянский начал получать заоблачные зарплаты – от 800 до 1,3 млн. гривен в месяц, а по некоторым данным – и до 2 млн. гривен в месяц. Это притом, что почти все другие работники государственной корпорации остались на своих ставках. Это при том, что из-за низких зарплат с "Укрпочты" массово увольнялся персонал и падали основные показатели.

По объему, зарплаты Смелянского превзошли глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев - 347 млн гривен за 2020 год, и 285 млн гривен Юрий Витренко тоже в НАК Нафтогаз. И Смелянский, и Коболев, и Витренко считаются близкими к международному финансовому спекулянту Джорджу Соросу.

Члены наблюдательных советов государственных банков в 2020 году официально получили 124 млн. гривен.

"Корпоратизация свелась к тому, что у власти появилась возможность набрать приближенных к себе лиц в органы управления корпораций и установить им заоблачные зарплаты, – говорит "Комментарии" экономический эксперт Борис Кушнирук. – Показательная история с Сергеем Лещенко в наблюдательном совете "Укрзализныци" За государственный счет финансируется его деятельность по пиару власти. Никакого отношения к "Укрзализныце" он не имеет и иметь не будет. Вероятно, в ситуации с корпоратизацией НАК "Энергоатом" мы увидим подобную историю — какие-то "лещенки" появятся в наблюдательном совете новой корпорации".

Вообще должности членов наблюдательных советов государственных корпораций чаще всего занимали иностранцы с сомнительной репутацией (в основном по квоте группы Сороса), деятели с несколькими гражданствами, кроме украинского. Следовательно, внедрение института наблюдательных советов с участием представителей достаточно сомнительных наднациональных элит выглядит как сознательный тренд по демонтажу экономической субъектности Украины.

В целом, после проведения разрекламированной корпоратизации, большинство государственных корпораций демонстрировали убыточность. По официальным данным, в 2020 году государственные корпорации принесли ущерб в 72,4 млрд гривен. Только 6 государственных корпораций принесли прибыль в размере 30,1 млрд. гривен.

Хотя прибыльными называли и ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) с прибылью 2,7 млрд. гривен. Но, учитывая настоящее положение дел в портах, контроль над украинской морской инфраструктурой со стороны олигархов, криминала и близких к путину российских авторитетных бизнесменов, ситуация выглядит по-другому. А именно корпоратизация АМПУ нужна, чтобы отдать государственное имущество этим и другим подобным игрокам. И радоваться небольшим поступлениям в госбюджет из отрасли, которая является важнейшей в мировой экономике и потенциально может генерировать доходы совершенно иного порядка.

"В условиях рыночной экономики корпоратизация государственных предприятий — это правильный тренд. Тем не менее, существует целый ряд условий, выполнение или невыполнение которых оказывает существенное влияние на эффективность корпоратизации. Так, вместе с корпоратизацией должен развиваться рынок ценных бумаг, на котором обычные граждане смогли бы покупать акции отечественных предприятий. И именно на собрании акционеров избиралось бы правление и состав наблюдательного совета, а также принимались бы решения по выплате дивидендов или их рефинансированию. Вот тогда бы этот процесс был оправдан. А что по факту происходит в Украине?Государство продает корпоративные права исключительно пакетами, а потому купить их могут только олигархи, конечно по установленной ими самостоятельно цене. Правление назначается "сверху", а ответственности у членов наблюдательных советов вообще нет. В таких условиях корпоратизация — это источник бесконтрольного "присвоения" бюджетных средств", — говорит к.э. .н. Виктор Гольдский.

Корпоратизация "Энергоатома"

Осуществить корпоратизацию НАК "Энергоатом" планировала еще команда Януковича. В 2013 году рассматривались три сценария – фасадная корпоратизация с сохранением статус-кво, корпоратизация с передачей значительного пакета акции одной из украинских финансово-промышленных групп, корпоратизация с передачей значительного пакета акций иностранным инвесторам. Затем был Майдан-2014, вопрос НАК "Энергоатом" был отложен. Но реальные бенефициары "Энергоатома" продолжили получать сверхприбыли.

Как в прозападных, так и пророссийских СМИ Украины десятилетиями фактически отсутствовал дискурс о том, что украинскую атомную энергетику контролируют россияне. А началось это с создания еще в 90-х двумя бизнесменами и политиками Николаем Мартыненко и Давидом Жванией фирмы "Бринкфорд". Причем, как пишут в интернете, изначально в схемах принимали участие Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Суть схемы заключалась в полном подчинении украинской атомной энергетики россиянам и создании посреднических фирм для построения отношений между российскими контрагентами и украинскими государственными предприятиями. Как поставки ядерного топлива, так и утилизация отходов происходили по значительно завышенным ценам, на что тратились деньги налогоплательщиков. Речь идет о миллионах долларов, из-за чего Мартыненко и Жвания получили прозвища "ядерные олигархи". Конечно же, использовались кипрские оффшоры.

Еще Мартыненко связывали с коррупцией на чешских заводах, производивших оборудование для атомной отрасли, а также с известным делом о "вышках Бойко". Близким соратником Мартыненко считается Арсений Яценюк, по данным из СМИ и открытых реестров по состоянию на февраль 2023 года, продолжает заниматься совместным бизнесом с оккупантами в Крыму.

Функционерами Мартыненко и Жвании непосредственно в НАК "Энергоатом" считались Юрий Недашковский и Ефим Важеевский. Несмотря на информацию, что Мартыненко якобы потерял влияние и власть в Украине, несмотря на гибель Жвании от рук его российских партнеров, Важеевский и в 2023 году считается "серым кардиналом украинской атомной промышленности". Его связывают со скандальными закупками оборудования у страны-агрессора РФ, обслуживанием схем Мартыненко-Жвании с использованием оффшоров и лоббировании интересов экс-министра энергетики Юрия Бойко.

Почему эти темы не обсуждаются в контексте корпоратизации НАК "Энергоатом"?! Более того, положения нового закона о корпоратизации атомного монополиста содержат коррупционные риски. А именно, отмечается, что оценка имущества и инфраструктуры НАК "Энергоатом", которая пока находится под контролем российских оккупантов, происходит на основании последних аудитов до начала оккупации. Очевидно, что после победы и изгнания россиян из Запорожской АЭС будут попытки украсть и списать драгоценное оборудование и сырье в надежде скрыть махинации "туманом войны". Более того, действующий министр энергетики Герман Галущенко считается одновременно и человеком Ермака, и человеком фигуранта дел о государственной измене Андрея Деркача.

Галущенко вообще связывают со схемой экспорта дешевой украинской электроэнергии за границу одновременного импорта дорогой европейской. Даже есть мнение, что часть операций виртуальна, что дешевую электроэнергию украинских АЭС продают украинским потребителям по европейской цене, а прикрывают все это якобы действиями по преодолению последствий российских атак на украинскую инфраструктуру. Считается, что современная ситуация в энергетике Украины является результатом получения сверхприбылей людьми Галущенко, старыми коррупционерами отрасли. Поэтому корпоратизация НАК "Энергоатом" может быть еще и шагом для захоронения доказательств разного рода махинаций.

В экспертной среде есть разные мнения относительно корпоратизации НАК "Энергоатом".

"Корпоратизация необходима, вопрос вообще перезрел, — говорит доктор наук по государственному управлению, эксперт по ТЭК Геннадий Рябцев. — Это одно из обязательств Украины — все крупные энергетические объекты должны быть корпоратизированы. Это одно из условий вступления в ЕС, и это не означает, что они будут проданы, государство должно быть единственным собственником, управлять корпоративными правами, многое зависит от того, какова будет стратегия управления. Энергоатому нужна возможность привлекать инвестиции, реализовывать собственную политику без большого количества бюрократических согласований. Если мы хотим работать в формате ЕС, нам нужно выполнить корпоратизацию всех операторов. Поэтому сейчас еще и Укртрансгаз находится на пути к корпоратизации".

Также эксперт соглашается, что в процессе корпоратизации не все хорошо.

"Расходы обычно есть. Их нет только, если ничего не делать, – продолжает Геннадий Рябцев. – Все зависит от того, как осуществлять корпоратизацию. Если будут ошибки, если общество будет отделено от процесса, а сам процесс будет непрозрачным, то результат получим отрицательный" ".

"В вопросе корпоратизации в целом много проблем, – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук. – Во-первых, государство должно разработать стратегию и определить правила игры. Наблюдательные советы должны наблюдать за соблюдением стратегии и соблюдением правил игры. В Укрзализныце до сих пор нет стратегии, следовательно не понятно, чем там занимается наблюдательный совет. Поэтому в истории с государственными корпорациями мы наблюдаем, как модели, работавшие на Западе, в Украине превращаются в абсурд. Такую ситуацию наблюдаем во всех государственных корпорациях".



Например, одним из направлений стратегии в энергетической отрасли должен быть поиск решения для установления полного атомного суверенитета – построения завода по производству собственного ядерного топлива. Во времена Януковича предпринимались попытки полностью сдать украинские интересы в кабалу россиянам. При Зеленском вопросе не занимались, только через несколько месяцев после полномасштабного российского вторжения полностью отказались от сотрудничества с РФ и сосредоточились на закупках у Westinghouse и Urenco. Это при том, что у Украины есть собственное сырье на месторождении в Желтых Водах. Там собирались строить завод, но команда Януковича приняла ошибочное решение о сотрудничестве с россиянами, которое не было реализовано.

"У Украины отсутствует полный ядерный цикл, – рассказывает Геннадий Рябцев. – У нас есть сырье, атомные станции, система хранения, нет завода. Строительство завода предполагало привлечение технологий производства свежего топлива. Но проблема в том, что в проекте строительства завода во времена Януковича Российская компания "ТВЭЛ" условием построения завода выдвинула требование, что Украина должна отказаться от использования на собственных АЭС сборок всех других производителей, покупать только продукцию "ТВЭЛ". Требование принято не было. Другие участники рынка предоставлять нам соответствующие технологии сейчас не спешат".

Еще в плоскости стратегии атомной отрасли одновременно с законом о корпоратизации никак не обсуждалось взаимодействие АЭС с крупными потребителями электроэнергии. К примеру, экономист Алексей Кущ считает, что после войны нужно будет построить индустриальные парки в 30-километровых зонах вокруг украинских АЭС, чтобы электроэнергия находила своего потребителя. Также развивать промышленный ромб – Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Кременчуг. Там нужно производить не только заготовки, но и листовую и инструментальную сталь, потребляющие производства индустриальных кластеров вокруг АЭС.

Следовательно, реформы и модернизация украинской атомной отрасли нужны. Но происходящее и те старые смыслы, на почве которых осуществляется корпоратизация, вызывают многие вопросы.