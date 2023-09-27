Рынок алкогольной продукции в Украине: годы военные

Алкоголь издавна считается самым доступным и массовым антидепрессантом, используемым широкими массами общества. Это особенно важно в условиях стресса, возникающего в следствии, в том числе и войны. Тем не менее, по официальным данным рынок алкогольных напитков в Украине падает, при этом растет экспорт.

Что происходит на рынке алкогольной продукции

Производить алкоголя стали меньше

В 2022-м году производство водки в Украине упало на 13,2%. В ассоциации "Укрпиво" оценили падение производства пенного напитка на 27,9%

По данным маркетингового агентсва Pro-Consulting, в январе-июне 2022 года украинцы купили пива на 6,8 млрд. грн., что на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В целом, продажи водки упали на 53%, вина – на 58%, коньяка – на 66%. Больше всего потеряли игристые вина – минус 67%.

Но некоторые производители, например, Nemiroff, Global Spirits и производитель вина Shabo, смогли переориентировать производство на экспорт.

Объяснили это в компаниях ростом интереса к Украине, что выразилось, в том числе, и в попытках приобщиться к украинской культуре через крепкие напитки. К примеру, в традиционной стране вина Португалии летом 2023 года, по оценкам компании ООО "ЛВН Лимитед", вырос интерес к водке производства компании Nemiroff. Правда из-за резкого роста транспортных расходов ожидать роста экспорта алкоголя заграницу все же не стоит.

Баядера, Nemiroff и Global Spirits – основные производители водки в Украине

До 2022 года рынок алкогольных напитков в Украине — это несколько десятков крупных и средних легальных компаний, которые снабжали украинцев крепкими, и не очень, напитками.

В сегменте крепких напитков, прежде всего водки, лидерами оставались "Баядера групп", Global Spirits и Nemiroff, каждый из которых удержал свои позиции на рынке, а кое-кто их и нарастил за счет расширения экспорта.

Так, "Баядера групп" Натальи Бондаревой продолжает контролировать около 30% украинского рынка алкогольных напитков, реализовывая водку ТМ "Хлебный дар", "Козацька рада", "Первая гильдия", а также вина и коньяки ТМ "Коблево".

Данному производителю, можно сказать, повезло – хотя заводы бренда в Одессе и Николаеве из-за войны работали с перебоями, основной актив "Баядеры" — водочный завод "Национальной водочной компании" в Черкасской области, не пострадал. А производственные возможности предприятия позволяют производить до 150 млн бутылок в год. Поэтому представители "Баядера групп" и заявили: "мы не видим серьезного падения легального рынка водки".

Также у компании есть и "подушка безопасности" — Климовичский ликероводочный завод в городе Климовичи, Республика Беларусь. Правда в компании утверждают, что отозвали лицензию сразу после вторжения рф в Украину в прошлом году, по данным СМИ водку под ТМ "Хлебный дар" от этого завода продолжают продавать на оккупированных территориях. Ранее в 2018-м году компания заявила о продаже своего завода в россии.

Аналогичная ситуация у холдинга Global Spirits Евгения Черняка с его основным брендом "Хортица". Как писали "Комментарии", холдинг владеет винзаводом в оккупированном Крыму и 2 предприятиями в самой россии — "Русский север" в городе Вологда и "Родник и К" в подмосковных Мытищах.

Сам бизнесмен утверждает, что запретил использование ТМ "Хортица" при производстве водки, но как подсчитали "Комментарии" он мог заплатить с 2014 года в бюджет россии минимум 15 млн дол налогов, а с учетом косвенных платежей более 240 млн дол. Правда в июле самого Черняка в россии объявили в розыск как финансиста терроризма, что выразилось в поддержке ВСУ.

Как утверждали на предприятии, за время войны они сохранили производство и 2239 рабочих мест, вложили почти 50 млн грн в производство и заплатили 3,6 млрд грн налогов. Все это было непросто, если учесть, что предприятие компании расположено в практически прифронтовом Запорожье.

Что касается замыкающей тройку лидеров рынка алкоголя Украины – компании ООО "ЛВН Лимитед" — бренд Nemiroff, то по словам его генерального директора Юрия Сорочинского их компания экспортирует 45% всей украинской водки.

Хотя завод компании и находится в довольно далекой от передовой Винницкой области, в 2022-м году предприятие не работало более месяца. В результате, хотя и удалось увеличить доход компании почти на 4%, ее прибыль значительно упала.

Тем не менее, в Немирофф рассчитывают на лучшее после войны и готовятся развивать как экспорт, так и производство для внутреннего рынка.

Как и прочие алкогольные бренды Украины Nemiroff работал в россии, сотрудничая с компанией "Объединенные пензенские водочные заводы" (ОПВЗ), на предприятиях которой разливали водку под соответствующей ТМ. Свою лицензию Nemiroff отозвал еще в июне 2022 года, но водка продолжала разливаться, что привело к иску к ОПВЗ в суд.

"Золотая семерка" и "левый" алкоголь – как поживает теневой рынок

Хотя официально производство алкоголя, прежде всего водки, и упало, это происходило еще до войны.

Так, в 2020-м году официально производство водки упало на 6,7% — до 44,5 млн декалитров (дал), но при этом производство спирта выросло на 36% или до 9,3 млн дал. Уже тогда эксперты говорили о росте доли теневого рынка алкоголя, от которого госбюджет потерял в 2021-м году примерно 9 млрд грн.

В 2022-м году ситуация похоже только усугубилась, так по подсчетам издания "Новое время" доля теневого производства алкоголя в Украине может достигать 36%, а потери бюджета почти 12 млрд грн.

Одной из основных причин такого взрывного роста можно считать отказ государства от монополии на спирт, ликвидация ГП "Укрспирт" и продажа спиртовых заводов, первый из которых был продан в октябре 2020 года, частному бизнесу.

С тех пор в Украине появились 7 групп владельцев-спиртзаводов, ответственных за производство неучтенного спирта:

Харьковская группа (компании "Укрспецспирт", "Караван", "Артемовка"), объем производства неучтенного спирта – 1500 тонн в месяц;

Винницкая группа (компания "Бершадь Люкс", Юрковецкий спиртзавод), объем производства неучтенного спирта – 500 тонн в месяц;

Киевская группа (Стадницкое МПД, компания "Сталь Груп Энерджи"), объем производства неучтенного спирта – 500 тонн в месяц;

Ровенская группа (Зирненский и Холминский спиртзаводы, компания "Запад Дистиллери"), объем производства неучтенного спирта – 150 тонн в месяц;

Львовская группа (Сторонибабское МПД, Струтинское МПД, Рава-Русский спиртзавод, компании "Гуральня Бруницких" и "Вест Вей"), объем производства неучтенного спирта – 150 тонн в месяц;

Кировоградская группа (Межирицкий витаминный завод), объем производства неучтенного спирта – 100 тонн в месяц;

Житомирская группа (Чудновский филиал Житомирского ликероводочного завода), объем производства неучтенного спирта – 100 тонн в месяц.

От "Пупса" к нардепам от ОПЗЖ и Слуги народа – кто контролирует алкогольный "левак"

За каждой из групп стоят достаточно влиятельные лица. Например, Львовская группа с ее объектами может контролироваться экс-нардепом и бизнесменом из Львова Игорем Кривецким. Он также известен по прозвищу "Пупс" и как главный спонсор партии "Свободы". До 2019 года Кривецкий мог контролировать государственный "Укрспирт" и, якобы, взымал с каждого литра контрафактного алкоголя, произведенного с "левого" спирта, 1 доллар.

Крупнейшая Харьковская группа производителей спирта может быть связана с известным в Харькове предпринимателем и почетным консулом Армении в Харькове Арменом Асланяном. По данным сервиса YouControl, в свое время он имел отношение к Артемовскому спиртзаводу. А сейчас владеет 24% Караванского спиртзавода, как, кстати, и экс-нардеп от Народного фронта Игорь Котвицкий, по данным СМИ бизнес-партнер экс-главы МВД Арсена Авакова, и к которому у правоохранителей есть вопросы.

Любопытно что о проблемах на харьковских спиртзаводах говорит вице-губернатор Харьковщины Александр Скакун, посетовавший, что видеонаблюдение за производством спирта неэффективно: "запись ведется, но данные почему-то не хранятся на серверах, что не дает возможности полноценно анализировать происходящее на заводе. Например, когда оборудование работает, а когда нет не имея видеозаписи, узнать невозможно".

Все это, разумеется, играет только на руку выгодополучателям производства неучтенного спирта и алкогольной продукции. Как писали "Комментарии", "смотрящим" за рынком подакцизных товаров – алкоголя и спирта называют Сергея Вязьмикина, экс-первого заместителя начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Так незываемый "бек-офис" во главе с Вязьмикиным через связи в налоговой может блокировать налоговые накладные для участников табачного и алкогольного рынков, тем самым принуждая их “делиться”. Такса составляет 6 гривен с литра спирта, 3 гривны с 0,5 литра водки и 20 долларов с коробки контрабандных сигарет.

Политическую же "крышу" предприятию могли предоставлять теперь уже экс-нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович и глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, нардеп от "Слуги народа".

В результате, по оценкам экспертов потери госбюджета от теневого оборота алкоголя составляют порядка 9 млрд грн ежегодно.

Алкоголь снова подорожает

Нельзя сказать, чтобы государство не пыталось бороться с теневым рынком алкоголя, но зачастую использует для этого малоэффективные инструменты, как, например, минимальная цена на алкогольные напитки.

Тем самым предполагается, что более низкая цена будет "маркером фальсификата" для потребителей. Но беда в том, что покупатели часто сознательно рискуют, приобретая поддельный алкоголь, о чем прекрасно осведомлены. Так в 2020-м году в ходе такой "рулетки" от отравления суррогатным алкоголем или его передозировки умерли 2513 украинцев, а за первые 3 месяца 2021 года 580 человек.

Как бы то ни было, по решению Кабмина минимальные цены на алкоголь увеличатся:

на водку – с 89 до 101 гривны за 0,5 литра;

на коньяк — на 11-12% в зависимости от количества звездочек;

на виски, ром и джин – на 25%; на игристые вина – на 28%; на обычные вина – на 62%;

на сидр, пери, вермуты, другие сброженные напитки с крепостью до 22% — на 61-71%.

Вряд ли это решение сможет побороть рынок теневого алкоголя, но в 2022-м году украинцы начали заметно меньше покупать спиртные напитки. Значит производителям и продавцам теневого алкоголя все же стоит готовиться к падению своих доходов, а их покровителям во власти – к снижению сумм "откатов".