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Новая приватизация госимущества во время войны

Поможет ли объявленная правительством Украины приватизация государственного имущества решить финансовые проблемы экономики Украины

сегодня, 14:35
Автор:

Виталий Войчук
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Правительство Дениса Шмыгаля в 2022 году году объявило о крупнейшей за собственную каденцию передаче государственного имущества на приватизацию – более 800 объектов, которые оцениваются в 45 млрд гривен. Так правительство фактически объявило выход государства из целых отраслей украинской экономики. Происходит это в условиях успешного контрнаступления ВСУ и эскалации на фронте – то есть в условиях, когда нет особого внимания к приватизационным процессам со стороны общества. По мнению экспертов, большая приватизация во время войны – это совсем не тот шаг, которым можно решить современные экономические проблемы Украины.

Новая приватизация госимущества во время войны

Большая приватизация государственного имущества в Украине

Кому выгодна новая приватизация

В идеале приватизация как явление должна создать условия для появления и укрепления условного среднего класса, появления в национальной экономике успешных предпринимателей разного уровня, увеличения возможностей для всех граждан. В обмен на это возрастает ответственность гражданина за свою жизнь, окончательно рушится условно советская модель, где миллионы людей работали "с рассвета и обеда" за фиксированную зарплату, не имея мотивации делать лучше и создавать продукт более высокого качества. К сожалению, такая приватизация в Украине не состоялась.

Во время предыдущих волн приватизации Украина подверглась ограблению, были уничтожены или разворованы целые отрасли экономики. Появились так называемые олигархи, финансово-промышленные группы. Вместо условно рыночной экономики возникла условно феодально-компрадорская экономика. На государственном уровне до сих пор не были предприняты эффективные шаги по решению этой проблематики. Вообще после активизации войны Украины с РФ, с 24.02.2022, многие украинцы потеряли работу, бизнесы, жилье, близких и друзей. Смогут ли эти люди сейчас приобрести какой-то объект государственной собственности? С другой стороны, представители так называемых финансово-промышленных групп, а также иностранные бизнесмены имеют возможности на этой "большой распродаже" "захватить" значительную часть субъектов украинской экономики, что может привести к обострению проблемы "феодально-компрадорской модели экономики" для Украины.

Интересно, но фактически одновременно с объявлением новой крупной приватизации стало известно, что создание в Украине Бюро экономической безопасности закончилось провалом. То есть, правительство объявляет приватизацию в условиях, когда у государства нет работающего органа анализа и контроля в экономической сфере, нет возможности эффективно контролировать уплату налогов и соблюдение законодательства различными субъектами экономической деятельности. Фактически продолжается развитие условной системы, которая изначально была возведена на правилах негативного отбора.

"В Украине сменилось шесть президентов, а система в целом осталась старой советской. Поэтому в приватизации с 90-х и до сентября 2022-го есть одни и те же три вопроса. – говорит "Комментарии" бывший специалист по приватизации Ялтинского горсовета, депутат Верховной Рады V и VI созывов Александр Черноморов. – Первое – приватизация должна осуществляться четко в правовом поле, на совершенной законодательной базе. Есть ли это сейчас? Работает ли сейчас Верховная Рада над решением этого вопроса? Например, у нас до сих пор нет законодательства о имуществе профсоюзов, что позволяет реализовывать коррупционные схемы и поощряет различные злоупотребления. Второе – должна осуществляться реструктуризация. То есть, ведомственные санатории, магазины, другие непроизводственные активы нужно отделять и приватизировать как самостоятельные объекты. Этого не происходит. А это создает условия для появления монополий – той же олигархизации страны, когда несколько человек со своеобразными "историями успеха" контролируют основные отрасли государства. Третье – должны быть прозрачные условия для конкурсов. Но сегодня активно дискутируется тот факт, что глава Фонда госимущества Рустем Умеров якобы приближен к Ринату Ахметову, Роману Абрамовичу и саудовскому принцу. А его заместитель Дмитрий Клименков – якобы к Игорю Коломойскому. Возникает вопрос – в чьих интересах эти люди будут писать условия приватизационных конкурсов? К сожалению, в рамках действующей системы, даже если грамотного, порядочного и профессионального человека пригласить в качестве частного владельца поднимать прежнее госимущество, то такого человека за месяц съедят те, кто много лет кормится по существующим правилам игры".

"Еще при осуществлении приватизации у нас в большинстве своем игнорируют вопросы соцзащиты работников, сохранение и создание новых рабочих мест, – добавляет Александр Черноморов. – Вообще нет аналитики и стратегического мышления относительно развития украинской экономики. К примеру, в Израиле есть министерство стратегического планирования. Там перед принятием решений анализируют несколько вариантов разного развития событий в результате решения. У нас, к сожалению, на государственном уровне такого сейчас нет.

В то же время возникновение дискурса вокруг крупной приватизации говорит об оживлении в Украине тех политических процессов, которые, в первую очередь, основываются на экономических факторах. Есть точка зрения, что нынешняя новая крупная приватизация происходит в пользу и под контролем действующей власти, а влияние отдельных олигархов действительно уменьшилось.

"Нет никаких прямых доказательств, что выходец из фракции "Голос" Умеров близок к Ахметову, – говорит "Комментарии" политолог Владимир Фесенко. – Вообще для украинской политики очень странно выглядит идея, что в одной структуре могут быть одновременно представители Ахметова и Коломойского и как-то руководить, учитывая интересы и того, и другого. На мой взгляд, активизация разговоров вокруг темы крупной приватизации может быть выгодна Коломойскому. Не секрет, что Коломойский с давних времен имел отношение к контролю над Укрнефтью и другими серьезными государственными активами.   Видимо, что-то происходит в этом направлении – с этим и связаны разговоры о том, что руководство Фонда госимущества действует в интересах того, или иного олигарха. Вообще очевидно, что происходят экономические процессы, цепляющие интересы оппонентов действующей власти, поэтому большая приватизация и процессы вокруг нее будут использоваться для критики власти".

Что планируют продать во время большой приватизации

"Большие надежды возлагаются на гиганта спиртовой отрасли "Укрспирт". Стоимость активов предприятия в 2020 году составила 1,2 млрд грн, доход – 1,8 млрд грн,  говорит юридический советник Transparency International Ukraine Андрей Швадчак. - Производственные площадки "Укрспирта" инвестиционно привлекательны, потому что работают, имеют коммуникации и транспортную инфраструктуру. Они могут быть привлекательными для бизнеса, релоцирующегося из опасных регионов.

До войны ФГИ прогнозировал, что продаст имущество спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерн "Укрспирт" почти за 2 млрд грн. Это вероятная цифра. По данным Prozorro.Продажи, конечная стоимость такого имущества на аукционах в 2021 году в среднем росла вдвое — самый большой рост на 326%. Несколько уступает стоимость активов АО "Хлеб Украины" (1,2 млрд грн) – когда-то ведущий оператор на рынке зерна, в области изготовления хлеба и муки. АО владеет комбинатами и элеваторами почти в каждой области страны".

Попытка продать Укрспирт и Хлеб Украины вызывает много вопросов, поскольку в большинстве экономических доктрин производство хлеба и спирта считаются стратегически важными для государства направлениями. К примеру, из подакцизных товаров, к которым относятся и большинство изделий из спирта, госбюджет Украины получил в сентябре 2022 года 1 млрд гривен – это почти 10% всех средств, которые госбюджет получил от крупных налогоплательщиков. Возможность влиять на цены на хлеб для населения и ситуацию на рынке хлебобулочных изделий в целом в условиях войны и во время послевоенного восстановления тоже является одним из стратегических интересов государства.

Еще "лакомыми кусками" новой приватизации считаются завод порошковой металлургии в Броварах, ГП "ГНИ Кривбасспроект", которое специализируется на аналитических, исследовательских, инжиниринговых и проектных работах в сфере добычи и переработки минерального сырья, ГП "УкрНТЦ "Энергосталь", которое проектирует и реконструирует горно-металлургические и машиностроительные объекты, ГП "Львовское специальное конструкторское бюро "Топаз", более 20 лет производящее ювелирную продукцию.

Также интересно, что инициирована большая распродажа и ликвидация госимущества научной отрасли – продают 31 объект, ликвидируют 20. На фоне скандалов с попыткой Китая приобрести украинское предприятие "Мотор-Сич" возникают новые вопросы. Предусмотрена ли защита украинской интеллектуальной собственности и научной инфраструктуры от поглощения, например, признанной нашими партнерами США стратегической угрозой Китаем, чьим сырьевым придатком является страна-агрессор РФ? С другой точки зрения, даже при отсутствии внешних угроз простая перестройка государственной научной и производственной инфраструктуры в торговые центры и многоэтажная жилая застройка выглядит довольно сомнительно с точки зрения стратегического развития государства.

Кроме больших активов продают и многие объекты, которые потенциально должны быть интересны малому и среднему бизнесу. Среди них есть экстравагантные лоты – как аренда помещения вестибюля здания Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, так и разнообразные объекты, которые потенциально могут быть интересны гражданам для запуска производств и развития бизнеса. Этот список ежедневно дополняется новыми лотами. В случае, если государство предпримет шаги в пользу среднего класса, это может оказать положительное влияние на экономику.

"Приватизацию госимущества нужно делить на большую и малую, это два разных процесса, – говорит "Комментарии" экономист Алексей Кущ. – Малая приватизация во время войны может дать эффект для малого и среднего бизнеса. Это продажа транспорта, складов, нежилых помещений. Но главное – не рассматривать это как источник доходов. Это только стимул для развития малого и среднего бизнеса, снятия с государства расходов на содержание объектов".

"Вообще малую приватизацию можно развивать, – продолжает Алексей Кущ. – К примеру, продавать некоторые объекты за 1 гривну под гарантии профильного использования. При этом создать пакет стимулов: предприниматель покупает объект в провинции и получает возможность получить льготный кредит у госбанка под производство. Также ввести льготный период для уплаты налогов. Выполненная, таким образом, малая приватизация может помочь экономике во время войны".

Кому выгодна приватизация

Большая распродажа госимущества происходит в условиях, когда украинская экономика переживает кризис, а выполнение государством своих обязательств перед гражданами зависит от помощи западных партнеров Украины.

"Без учета грантов от международных партнеров, доходы покрывают менее 60% расходов сектора госуправления (это госбюджет, местные бюджеты и пенсионный фонд). – говорит главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан. – Чем больше мы получим от иностранных партнеров – тем лучше, но и 38 миллиардов долларов выглядит достаточным объемом. Правительство рассчитывает, что эта сумма поступит в виде займов, это может создать проблемы с точки зрения динамики госдолга, поскольку тогда соотношение долга к ВВП может достичь отметки в 100% и даже больше, в зависимости от курса гривны и динамики ВВП. На мой взгляд, часть финансирования будет поступать в виде грантов. Например, США предоставляет финансирование именно в виде грантов".

Эта ситуация в экономике должна побуждать Правительство искать решение, чтобы в кратчайшие сроки избавить экономику от финансовой зависимости и создать условия для послевоенного восстановления, учитывая весь опыт прошлых лет. Но новая "большая приватизация" не выглядит шагом для решения этих задач, тем более ориентированная выручка от распродажи в размере 45 млрд грн вообще не решает ни одной из финансовых проблем. Более того, эта сумма на порядок меньше тех денег, которые можно было бы с помощью этих активов заработать в пользу государства и граждан.

"Большая приватизация очень четко коррелируется с поступлением иностранных инвестиций в экономику, – говорит финансовый аналитик Алексей Кущ. – Наибольшие объемы инвестиций были в 2004-2005 и 2010-2012 годах – именно тогда были наибольшие объемы поступлений от приватизации. Это портфельные иностранные инвестиции. Они коррелируют с уровнем развития экономики и суверенными рисками. Поэтому большая приватизация во время войны – это абсурд. Сложно найти группу, которая сейчас будет вкладывать сюда деньги. Тем более, государственная собственность в основном в таком состоянии, что требует реновации, то есть, приобретя большую госсобственность, кроме самой покупки потребуется вкладывать еще и значительные деньги в существенную модернизацию объекта".

В кризис идея обширной приватизации вообще выглядит абсурдно и с точки зрения государственных интересов.

"Во время войны или кризиса государству нужен инструмент для реализации собственной промышленной политики, – продолжает Алексей Кущ. – Это контрциклическая политика, а ее инструментами являются госбанки, институты развития, госкомпании. На Западе в условиях кризиса государство, наоборот, покупает собственность для поддержки экономики. В Германии во время кризиса государство покупало пакеты акций Люфтганзы, в США ФРС США покупали пакеты акций корпораций. У нас же фактически распродажей в виде новой приватизации режут кур, несущие золотые яйца.

К примеру, спиртзаводы. Существуют проблемы с экспортом аграрного сырья. Нам нужно переходить к переработке, чтобы производить конкурентоспособную продукцию с добавленной стоимостью. На микроуровне это выдача грантов на создание перерабатывающих предприятий. На макроуровне – объединение спиртзаводов в государственную биотопливную компанию. Это создаст мощный спрос на сырье. Поддержит внутренние и внутренние цены на аграрное сырье. Это также позволит усилить энергетическую независимость Украины. 30% биотоплива можно было использовать на нужды армии, заменить им импортное топливо. У нас сейчас происходит все наоборот – спиртзаводы скупают крупные производители водки, чтобы получить лицензии. А потом режут эти заводы на металлолом".

Эксперт согласен с тем, что сейчас фактически Правительство пытается распродать активы и один раз получить деньги, вместо того, чтобы модернизировать госсобственность для дальнейшего регулярного получения доходов. Это выглядит как попытка по каким-то причинам залатать какие-то дыры, а все проблемы, которые возникнут вследствие потери активов, переложить на следующих руководителей, которым с этим придется столкнуться через некоторое время.

"Сейчас режут целые кластеры – говорит Алексей Кущ. – В условиях, когда во время войны государство много берет в долг.   Это нужно будет отдавать, поэтому госсобственность, предприятия, целые кластеры экономики – это инструменты, чтобы потом регулярно зарабатывать деньги и минимизировать давление на экономику, с меньшими потрясениями справиться с возвратом военных займов".

Также со стороны Правительства и действующей власти до сих пор не слышно о программах восстановления территорий после деоккупации – Крыма и Донбасса. Не было анализа, какие предприятия и целые отрасли уже сейчас нужно готовить под такое возобновление, как это организовать так, чтобы это наиболее эффективно подпитало экономику Украины. Возможно ли какие-то негласные планы разрушить и распродать государственное имущество, чтобы дать заработать на восстановлении Украины каким-то иностранным корпорациям, финансово-промышленным группам с сомнительными историями успеха, третьим лицам, которых мало беспокоит сила и самостоятельность экономики Украины.



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