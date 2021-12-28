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Цена на яйца в Украине растет: сколько стоит десяток

В прошлом году цены на куриные яйца стартовали от 25 гривен за десяток

сегодня, 14:40
Автор:

Елизавета Черных
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Стоимость куриных яиц в Украине к новому году продолжает расти. И в целом за год их цена катастрофически повысилась. О причинах подорожания и актуальных ценах на продукт рассказали в издании РБК-Украина. 

Цена на яйца в Украине растет: сколько стоит десяток

Куриные яйца - фото из открытых источников

Так, отмечается, что производственные объемы отечественных яиц в стране сократились, что в свою очередь повлияло на цены. Фермеры отмечают, что главная причина удорожания популярного продукта и снижения его производства — сокращение мощностей крупных производителей. Журналисты обращают внимание, что в 2021 году производство яиц в стране сократилось на 13,5%, если сравнивать с 2020 годом. 

Например, в одном из демократичных супермаркетов столицы, стоимости яиц первой категории начинается от 37 гривен за десяток. Продукцию высшей категории можно приобрести за 43 гривны. 

В прошлом году цены на куриные яйца стартовали от 25 гривен за десяток. 

Отметим, что в преддверии новогодних праздников в Украине начали дорожать грибы. Стоимость растет буквально каждый день на гривну, а за неделю продукция подорожала практически на 6 гривен. О причинах подорожания  читайте в материале портала "Комментарии". Также стало известно, что накануне Нового года выросла в цене и свинина. Средняя цена на закупку увеличилась до 46,2 гривен за килограмм. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что накрыть новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется на 20% дороже, чем в прошлом году. Блюда будут стоить порядка 2000 гривен.  О причинах и способах остановить рост цен рассказал замглавы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук. 


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukraine-rekordno-vzletel-tsene-populyarnyy-1640678754.html
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