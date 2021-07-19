Рынок земли работает: сколько соглашений уже заключено

Украинцы уже могут пользоваться прерогативами земельного рынка в течение 19 дней. Специалисты из Министерства аграрной политики и продовольствия рассказали, сколько за это время было проведено сделок, а также сделано обращений в земкадастр.



За первые 18 дней работы рынка земли было продано более 1,1 тысячи участков. Фото иллюстративное

Учитывая то, что в первый день функционирования рынка земли было зарегистрировано всего 61 соглашений по купле-продажи участков, многие считали затею не слишком перспективной. Однако по состоянию на утро 19 июля нотариусы уже согласовали больше тысячи подобных соглашений — 1107, если быть точным.

При этом с Государственным земельным кадастром выразили желание работать более 3,8 тысяч нотариусов. Всего ими пока было подано 4246 заявлений по уточнению состояния различных участков. Интересно, что большая часть из них — 3729 — удовлетворена. Ждут рассмотрение еще 26 обращений от нотариусов.

По различным причинам в земкадастре пришлось 491 раз отказать специалистам в получении необходимой информации. При этом, как сообщают в Минагрополитики, работа ведется в штатном режиме, без любых дополнительных нареканий с обеих сторон.

Сразу отметим, что заключенная тысяча с хвостиком сделок "распространилась" в целом на 1530 гектаров украинской земли. Рекордсменом среди областей по заключению подобных соглашений стала Полтавская область — 166 сделок (351,3 гектара). В Киевской области было оформлено на две сделки больше — 168, однако по площади регион находится только на четвертом месте (106,8 гектара).





Второе место по "объему" проданной земли остается за Харьковской областью (237,2 га на 62 соглашения), третье — за Винницкой (132,8 га на 117 соглашений).

Отметим, что меньше всего такой услугой воспользовались в Киеве — 23 документа об операциях с землей на 1,4 гектара. По количеству же настоящим антирекордсменом является Николаевская область. Здесь за первые 18 дней функционирования рынка земли заключено всего четыре сделки (на 6 га).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как начало земельной реформы после первой недели функционирования рынка оценивали нардепы, а также профильные специалисты.

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