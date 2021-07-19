Рынок земли работает: сколько соглашений уже заключено

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Вечканова Елена
Украинцы уже
могут пользоваться прерогативами земельного рынка в течение 19 дней.
Специалисты из Министерства аграрной политики и продовольствия рассказали,
сколько за это время было проведено сделок, а также сделано обращений в
земкадастр.
За первые 18 дней работы рынка земли было продано более 1,1 тысячи участков. Фото иллюстративное
Учитывая то, что
в первый день функционирования рынка земли было зарегистрировано всего 61
соглашений по купле-продажи участков, многие считали затею не слишком
перспективной. Однако по состоянию на утро 19 июля нотариусы уже согласовали больше
тысячи подобных соглашений — 1107, если быть точным.
При этом с Государственным
земельным кадастром выразили желание работать более 3,8 тысяч нотариусов. Всего
ими пока было подано 4246 заявлений по уточнению состояния различных участков.
Интересно, что большая часть из них — 3729 — удовлетворена. Ждут рассмотрение
еще 26 обращений от нотариусов.
По различным причинам в земкадастре пришлось 491 раз отказать специалистам в получении необходимой информации. При этом, как сообщают в Минагрополитики, работа ведется в штатном режиме, без любых дополнительных нареканий с обеих сторон.
Сразу отметим, что заключенная тысяча с хвостиком сделок "распространилась" в целом на 1530 гектаров украинской земли. Рекордсменом среди областей по заключению подобных соглашений стала Полтавская область — 166 сделок (351,3 гектара). В Киевской области было оформлено на две сделки больше — 168, однако по площади регион находится только на четвертом месте (106,8 гектара).
Второе место по "объему"
проданной земли остается за Харьковской областью (237,2 га на 62 соглашения),
третье — за Винницкой (132,8 га на 117 соглашений).
Отметим, что
меньше всего такой услугой воспользовались в Киеве — 23 документа об операциях
с землей на 1,4 гектара. По количеству же настоящим антирекордсменом является
Николаевская область. Здесь за первые 18 дней функционирования рынка земли
заключено всего четыре сделки (на 6 га).
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как начало земельной реформы после первой недели функционирования
рынка оценивали нардепы, а также профильные специалисты.
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