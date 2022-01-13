Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко высказал мнение, что в связи с тенденцией высоких инфляционных рисков на мировом рынке, цены на продукты в нашей стране продолжат свой рост. Об этом он заявил изданию РБК-Украина.

Советник Зеленского рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине - фото из открытых источников

Устенко отметил, что подорожание произойдет из-за роста мировой инфляции, что оставит след и на продовольственном рынке Украины. Учитывая, что продукты питания составляют практически 50% продовольственной корзины украинцев.

"Цена на продукты пойдет вверх на 10–20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао-бобы – все идет вверх. Это даст эффект на все страны, импортирующие инфляцию, а Украина в их числе", — отметил советник Зеленского.

Отметим, что ранее Устенко высказался об инициативе введения социальных талонов на продукты для граждан Украины, имеющих более низких доход. Что об инициативе думают профильные эксперты — в материале издания "Комментарии".

Напомним, что 12 января Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов питания. Это значит, что в период действия карантина в стране представители розничной торговли не могут устанавливать наценку свыше 10%. Эксперты проанализировали данное решение, рассказав почему Правительство вынуждено регулировать цены на продукты и как это отразится на их стоимости в дальнейшем.

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