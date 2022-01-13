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Советник Зеленского рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине

Продукты питания будут дорожать из-за роста мировой инфляции

сегодня, 11:19
Автор:

Елизавета Черных
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Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко высказал мнение, что в связи с тенденцией высоких инфляционных рисков на мировом рынке, цены на продукты в нашей стране продолжат свой рост. Об этом он заявил изданию РБК-Украина. 

Советник Зеленского рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине

Советник Зеленского рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине - фото из открытых источников

Устенко отметил, что подорожание произойдет из-за роста мировой инфляции, что оставит след и на продовольственном рынке Украины. Учитывая, что продукты питания составляют практически 50% продовольственной корзины украинцев. 

"Цена на продукты пойдет вверх на 10–20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао-бобы – все идет вверх. Это даст эффект на все страны, импортирующие инфляцию, а Украина в их числе", — отметил советник Зеленского. 

Отметим, что ранее Устенко высказался об инициативе введения социальных талонов на продукты для граждан Украины, имеющих более низких доход. Что об инициативе думают профильные эксперты — в материале издания "Комментарии". 

Напомним, что 12 января Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов питания. Это значит, что в период действия карантина в стране представители розничной торговли не могут устанавливать наценку свыше 10%. Эксперты проанализировали данное решение, рассказав почему Правительство вынуждено регулировать цены на продукты и как это отразится на их стоимости в дальнейшем. 

Читайте также: За последний год стоимость яиц увеличилась так, что их смело можно назвать деликатесом. Средняя стоимость десятка сейчас составляет порядка 45 гривен. Впрочем, цены на популярный продукт не остановят свой рост. 


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/tseny-sderzhat-ukraine-ostaetsya-risk-vysokoy-1641933197.html
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