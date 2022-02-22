В Украине подешевела земля: сколько стоит гектар

В некоторых регионах Украины упала стоимость гектара земли сельскохозяйственного назначения. Об этом передает портал "Комментарии" со ссылкой на данные мониторинга земельных отношений Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

В Украине подешевела земля - фото из открытых источников

Так, стоимость земельный участков снизилась в регионах-лидерах по дороговизне земли. Если по состоянию на 17 февраля, гектар во Львовской области продавали за 242,1 тысячи гривен, по 22 февраля средняя цена составляет 239,8 тысячам гривен.

В Киевской области гектар продают в среднем за 152,3 тысячи гривен, а 5 дней назад стоимость составляла 155,5 тысяч гривен.

Цена сельхозземли в Ивано-Франковской области — 141,7 тысяч гривен, 17 февраля — 150,8 тысяч гривен.

Отмечается, что всего с момента запуска рынка земли (1 июля 2021 года), когда был снят мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения, в Украине продали 100 113 земельных участков, площадью 255 599.

Средняя стоимость гектара земли в Украине составляет 38 044 гривен.

Напомним, что ранее эксперт подвела итоги после полугода функционирования рынка земли в Украине. Замдиректора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская обозначила основные прорывы и провалы земельной реформы в нашей стране, а также назвала тенденции, о которых могут умалчивать.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что каждый украинец имеет право бесплатно получить два гектара земли государственной и коммунальной собственности. Насколько легко и беспрепятственно это можно сделать, читайте в нашем материале.

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