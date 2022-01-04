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В Украине взлетела стоимость свинины: что будет с ценой в ближайшее время

Производители свинины отметили немалый спрос на дополнительные объемы

сегодня, 09:39
Автор:

Елизавета Черных
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На протяжении новогодней недели в Украине значительно вырос спрос на мясо, в частности на свинину. Так, стоимость свиней убойных кондиций также подскочила. Килограмм живого веса составляет порядка 49,5-50 гривен. К тому же, по словам экспертов, цены пока не будет снижаться. Об этом пишет OBOZREVATEL.

В Украине взлетела стоимость свинины: что будет с ценой в ближайшее время

В Украине взлетели цены на свинину: что будет с ценой в ближайшее время - фото из открытых источников

Отмечается, что цены на свинину в украинских супермаркетах варьируются в пределах 113-130 гривен. 

В Ассоциации "Свиноводы Украины" отметили, что производители мяса зафиксировали спрос на дополнительные объемы, поэтому фактическая реализация товарных животных превысила запланированные показатели. 

На протяжении недели, с 3 до 9 января, цена будет оставаться на таком же уровне, как и на прошлой — 49,5-50 гривен за килограмм. 

Отметим, что экономист Григорий Кукуруза озвучил неутешительный прогноз цен на продукты питания в Украине в наступившем году. Так, специалист отметил, что украинцев ждет подорожание товаров, привязанных к мировым ценам. В частности, речь идет о мясе, подсолнечном масле, пшенице и других. 

Ранее в материале издания "Комментарии" также сообщалось, что в 2022 году вредные привычки обойдутся жителям Украины еще дороже. В текущем году вырастет цена на спиртные напитки и табачные изделия. Крепкий алкоголь прибавит в цене 5%, а сигареты подорожают аж на 20%, до 50 гривен за пачку. 

Также на портале — подорожание основного энергоресурса — природного газа — в Украине может угрожать сворачиванием производства мяса птицы, поскольку от голубого топлива напрямую зависят процессы производства. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/kakimi-budut-tsenyi-na-svininu-v-ukraine-v-nachale-2022-go-ozvuchen-prognoz.htm
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