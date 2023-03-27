Заминированные поля: Ударит ли по украинцам продуктовый кризис

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Моесеенко Валентина
Непосредственно Украине продуктовый кризис не угрожает. Об этом в Теле эфире заявил президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (UCAB), исполнительный директор Agricom Group Петр Мельник, пишут "Комментарии". По его словам, Украина – более чем самодостаточная страна с точки зрения выращивания зерна.
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Он обратил внимание, что из-за заминированных полей в Украине с продовольствием критической ситуации не будет.
Петр Мельник отметил, что ситуация с разминированием полей в Украине достаточно сложная.
Эксперт считает, что в текущем году Украина снизит объемы зерна на экспорт.
Как писали ранее "Комментарии", посевная на оккупированных территориях: ситуация ужасная.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина вступила в весну-2023 в состоянии необъявленной войны, новая фаза которой была начата Россией больше года назад. От последствий российской агрессии пострадали все отрасли, включая АПК.
Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего, вероятно, ждать Украине в ближайшее время на аграрном фронте, а также какие важные решения в этом ракурсе нужно принять.
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