Заминированные поля: Ударит ли по украинцам продуктовый кризис

Непосредственно Украине продуктовый кризис не угрожает. Об этом в Теле эфире заявил президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (UCAB), исполнительный директор Agricom Group Петр Мельник, пишут "Комментарии". По его словам, Украина – более чем самодостаточная страна с точки зрения выращивания зерна.



Россия заминировала поля в Украине – аграрии не смогут посеяться на все 100

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"Украина – основной мировой экспортер, поэтому всегда, когда мы говорим об аграрном бизнесе в Украине, его нужно смотреть в привязке к экспорту", - отметил Мельник.

Он обратил внимание, что из-за заминированных полей в Украине с продовольствием критической ситуации не будет.

"Это конкретный вопрос, например, для Харьковской области или для Херсонской, Николаевской, Запорожской, в частности, потому что именно в привязке к этим областям это серьезный эффект, это огромная доля ВВП внутри этой области и это рабочие места. Если в целом смотреть за цифрами в Украине — это меньше 5%”, — объяснил эксперт.

Петр Мельник отметил, что ситуация с разминированием полей в Украине достаточно сложная.

“Мое предприятие в прошлом году весь черниговский кластер был заминирован. Мы должны проверить поля и справились с этим где-то за 2,5 месяца. Часть полей приходилось проверять еще осенью, поэтому, я думаю, что и другие аграрии, территории которых освободили осенью, будут долго вести работы над разминированием. Но это не влияет на баланс зерна в Украине", — подчеркнул он.

Эксперт считает, что в текущем году Украина снизит объемы зерна на экспорт.

“Украина снизила объемы посева пшеницы и где-то на 500 тыс. гектар – это на 10% меньше посеяно озимой пшеницы. В апреле-мае будут снижены посевы кукурузы, увеличиваются посевы подсолнечника”, — сообщил Мельник.

Как писали ранее "Комментарии", посевная на оккупированных территориях: ситуация ужасная.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина вступила в весну-2023 в состоянии необъявленной войны, новая фаза которой была начата Россией больше года назад. От последствий российской агрессии пострадали все отрасли, включая АПК.

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего, вероятно, ждать Украине в ближайшее время на аграрном фронте, а также какие важные решения в этом ракурсе нужно принять.



