Цены на топливо в Украине: Минэкономики дало разъяснения

Установление государством максимальной торговой надбавки на бензин и дизтопливо не касается премиального топлива. Об этом заявили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

АЗС. Фото: delo.ua

Регулирование цен, которое введено постановлением Кабинета министров Украины от 14 мая 2021 №474, распространяется на бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо, пояснили в ведомстве.

"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и обозначения (маркировки) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), что предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо", — заявили в Минэкономики.

При этом некоторые сети автозаправочных станций уже заявили, что прекращают реализацию премиального топлива из-за государственного регулирования цен.

Напомним, ситуация с ценами на топливо в Украине остается напряженной. Государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо для портала "Комментарии" оценили эксперты. Регулирование цен государством всегда негативно влияло на рынок, убежден аналитик Alpari Максим Пархоменко. АЗС не захотят работать себе в убыток в условиях запрета повышать цену, считает эксперт.

У ряда участников энергетического рынка действуют странные программы лояльности, отметил специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что стоимость топлива на украинских АЗС "подчиняется" мировым биржам, на которых цены на топливо растут рекордными темпами. При этом глава украинского правительства уверял, что Кабмин делает все возможное, чтобы прекратить подорожание бензина.

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