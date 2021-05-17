Цены на топливо в Украине: Минэкономики дало разъяснения

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Наталья Некрасова
Установление государством максимальной торговой надбавки на бензин и дизтопливо не касается премиального топлива. Об этом заявили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
АЗС. Фото: delo.ua
Регулирование цен, которое введено постановлением Кабинета министров Украины от 14 мая 2021 №474, распространяется на бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо, пояснили в ведомстве.
При этом некоторые сети автозаправочных станций уже заявили, что прекращают реализацию премиального топлива из-за государственного регулирования цен.
Напомним, ситуация с ценами на топливо в Украине остается напряженной. Государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо для портала "Комментарии" оценили эксперты.
У ряда участников энергетического рынка действуют странные программы лояльности, отметил специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев.
Ранее премьер-министр
Украины Денис Шмыгаль заявлял, что стоимость топлива на украинских АЗС
"подчиняется" мировым биржам, на которых цены на топливо растут
рекордными темпами. При этом глава украинского правительства уверял, что Кабмин
делает все возможное, чтобы прекратить подорожание бензина.
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