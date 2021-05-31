logo
Русский Українська

BTC/USD

36636.65

ETH/USD

2541.14

LTC/USD

179.48

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Как Украина планирует продавать "ПриватБанк"
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Украина планирует продавать "ПриватБанк"

Министерство финансов разрабатывает идеи для продажи банка

сегодня, 17:03
Автор:

Данило Матюха

Министерство финансов Украины рассматривает вариант разделения "ПриватБанка" для его будущей приватизации. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко в интервью Finbalance.

Как Украина планирует продавать "ПриватБанк"

Приватизация "ПриватБанка" - фото из открытых источников

По словам финансиста, нынешняя ситуация, которая сложилась с данным учреждением не позволяет найти серьезного инвестора для его продажи, однако в Минфине ищут возможные варианты.

"Да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения", — отметил Марченко.

Политик подчеркнул, что пока нет никакой конкретной идеи, а министерство лишь подбирает варианты для будущей приватизации.

Напомним, что 27 мая председателем правления "ПриватБанка" назначен банкир со значительным опытом работы в банковском секторе Украины, австриец Герхард Бьош. Детальнее о нем можете узнать из нашего материала.

О том, что "ПриватБанк" вновь станет частным финучреждением стало известно в 2019 году. Такую стратегию развития "ПриватБанка" утвердили в 2016 году. Она предусматривает, что после пяти лет после национализации финансовую структуру снова отправят на приватизацию.

В мае 2021 года в НБУ официально заявили, что готовы приступить к продаже "ПриватБанка" после стабилизации кризисной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

"Комментарии" обратились к экспертам, чтобы выяснить, насколько высока вероятность продажи "ПриватБанка", и кто может быть в этом заинтересован.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://finbalance.com.ua/news/marchenko-rozhlyadayutsya-varianti-rozdilennya-privatbanku
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ