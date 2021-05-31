Как Украина планирует продавать "ПриватБанк"

Министерство финансов Украины рассматривает вариант разделения "ПриватБанка" для его будущей приватизации. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко в интервью Finbalance.

Приватизация "ПриватБанка" - фото из открытых источников

По словам финансиста, нынешняя ситуация, которая сложилась с данным учреждением не позволяет найти серьезного инвестора для его продажи, однако в Минфине ищут возможные варианты.

"Да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения", — отметил Марченко.

Политик подчеркнул, что пока нет никакой конкретной идеи, а министерство лишь подбирает варианты для будущей приватизации.

Напомним, что 27 мая председателем правления "ПриватБанка" назначен банкир со значительным опытом работы в банковском секторе Украины, австриец Герхард Бьош. Детальнее о нем можете узнать из нашего материала.

О том, что "ПриватБанк" вновь станет частным финучреждением стало известно в 2019 году. Такую стратегию развития "ПриватБанка" утвердили в 2016 году. Она предусматривает, что после пяти лет после национализации финансовую структуру снова отправят на приватизацию.

В мае 2021 года в НБУ официально заявили, что готовы приступить к продаже "ПриватБанка" после стабилизации кризисной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

"Комментарии" обратились к экспертам, чтобы выяснить, насколько высока вероятность продажи "ПриватБанка", и кто может быть в этом заинтересован.

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