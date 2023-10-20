Какие риски для бизнеса вновь возвращаются – что может улучшить ситуацию и поднять зарплаты

Украинский бизнес во время войны демонстрирует чудеса выживаемости. Но сейчас, когда мы в полномасштабной войне уже более полутора лет, а впереди – очередной крайне сложный отопительный сезон с вероятными блэкаутами, важно говорить о проблемах предпринимателей – и искать пути их решения. Власть рассказывает о грантах и кредитах, однако этого точно недостаточно. На ряд проблем бизнеса указал сентябрьский опрос Института экономических исследований и политических консультаций. Издание "Комментарии" продолжает его обсуждение с экспертами.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

Риски коррупции вновь могут вернуться

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич обращает внимание, что опрос (где топ проблем бизнеса выглядят следующим образом: рост цен на сырье и материалы; опасно работать; нехватка рабочей силы; проблемы с логистикой; падение спроса; перебои с электроэнергией) касается сентября, когда еще фактически действовал мораторий на проверки предпринимателей.

На самом деле, за счет разумных мер, принятых украинской властью в марте 2022 года, когда были предприняты шаги по поддержке бизнеса, удалось нивелировать многие риски, в том числе коррупцию, которая традиционно присутствует во время всякого рода проверок. Теперь это, к сожалению, может вернуться. И подвести итог, как это аукнулось, сможем, вероятно, лишь по результатам первого квартала 2024 года", – поясняет эксперт. "И лишь сейчас налоговая разрабатывает планы и критерии проверок, которые, увы, возвращаются

Он отмечает, что зарегистрирован ряд проектов, которыми некоторые депутаты пытаются продлить мораторий на проверки предпринимателей. Но не факт, что это удастся.

"Что касается проблем, на которые указывает бизнес в данном опросе, я с ними согласен. Единственное, я бы кое-что поменял местами. И поставил бы выше рост цен на энергоносители. Накануне начала отопительного сезона и вероятных отключений электроэнергии, к которым могут привести массированные ракетно-дроновые удары со стороны РФ, бизнес может столкнуться с проблемой закупки альтернативных источников энергии, дизеля и так далее. Но в целом опрос достаточно корректен", – считает Сергей Доротич.

Давно пора уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман поделился таким мнением:

"Это качественное, репрезентативное исследование Института экономических исследований и политических консультаций. На второй год войны, так или иначе, остаются в топе, иногда меняясь местами, факторы, которые зависят непосредственно от нее. И удорожания сырья и материалов, и логистические сбои, и нехватка рабочих рук, и опасность собственно работы из-за постоянных обстрелов... Это абсолютно логично".

По мнению эксперта, для того, чтобы улучшить ситуацию для бизнеса, следует уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда. Тогда работодатели смогут увеличить зарплаты.

"Нам нужны перезагрузка БЭБ, Налоговой, Таможни – провести эти значительные институционные изменения. Нужна либеральная налоговая реформа, минимизация наиболее вредных налогов. Кроме того, важно принятие закона, предусматривающего страхование государством военных рисков всех бизнесов, связанных с экспортом. Более того – страхование военных рисков следует расширять на всех стратегических инвесторов, готовых вкладывать в Украину", – уверен Олег Гетман.

В плюс, продолжает он, стали бы шаги навстречу малому, микро-бизнесу. К примеру, либерализовать систему регистраторов расчетных операций (РРО). Сделать необязательным РРО для малых бизнесов, которым эта система просто не нужна. Тем, кто работает без наемных рабочих, на малых метражах. Их следует избавить от дополнительных регуляций, считает эксперт.

"И, конечно, необходимо скорректировать систему блокирования налоговых накладных, которая сейчас ежемесячно касается 25 тысяч компаний", – заключает собеседник издания "Комментарии".

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