НБУ обновил правила о штрафах для банков

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Нарожный Дмитрий
Национальный банк Украины (НБУ) изменил Положение о применении мер влияния на банки.
Национальный банк Украины. Фото: "Комментарии"
Как сообщает пресс-служба регулятора, новые
правила расширяют перечень оснований для применения штрафа в размере до 1%
уставного капитала банка.
По информации НБУ, теперь такой штраф может
быть применен за нарушение требований нормативно-правовых актов Нацбанка,
определяющих особенности функционирования банковской системы Украины в условиях
военного положения или особого периода.
Нововведения утверждены постановлением правления
Национального банка Украины от 29 апреля 2022 года № 86 "О внесении
изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер
воздействия".
Правила вступили в силу с 2 мая 2022 года.
Ранее сообщалось, что с 4 мая текущего года Национальный банк Украины сократит лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.
Перед этим руководство Национального банка
Украины разрешило банковским учреждениям продавать иностранную валюту гражданам.
В НБУ считают, что этот процесс поможет уменьшить рынок нелегальных валютных
операций.
Кроме этого, Нацбанк определил особенности
установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с
клиентами, в частности:
– курс по
реализации наличной валюты такими учреждениями может отклоняться не более чем
на 10% от официального курса НБУ на день совершения операции;
– курс
покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже
официального курса НБУ на день совершения сделки.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения
России украинцы продали гораздо больше валюты, чем купили. Разница составляет
более 350 миллионов долларов.
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