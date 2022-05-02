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НБУ обновил правила о штрафах для банков

Штраф может быть применен за нарушение требований нормативно-правовых актов НБУ, определяющих особенности функционирования банковской системы Украины в условиях военного положения или особого периода

2 мая 2022, 18:17
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Национальный банк Украины (НБУ) изменил Положение о применении мер влияния на банки.

НБУ обновил правила о штрафах для банков

Национальный банк Украины. Фото: "Комментарии"

Как сообщает пресс-служба регулятора, новые правила расширяют перечень оснований для применения штрафа в размере до 1% уставного капитала банка.

По информации НБУ, теперь такой штраф может быть применен за нарушение требований нормативно-правовых актов Нацбанка, определяющих особенности функционирования банковской системы Украины в условиях военного положения или особого периода.

Нововведения утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 29 апреля 2022 года № 86 "О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия".

Правила вступили в силу с 2 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что с 4 мая текущего года Национальный банк Украины сократит лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

Перед этим руководство Национального банка Украины разрешило банковским учреждениям продавать иностранную валюту гражданам. В НБУ считают, что этот процесс поможет уменьшить рынок нелегальных валютных операций.

Кроме этого, Нацбанк определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами, в частности:

курс по реализации наличной валюты такими учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения операции;

курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России украинцы продали гораздо больше валюты, чем купили. Разница составляет более 350 миллионов долларов.





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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-polojennya-pro-zastosuvannya-zahodiv-vplivu-14102
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