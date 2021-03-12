Стало известно о причастности Эзугбая и Гюльмагомедова к финансовым потерям «Укрзализныци»

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Станислав Молчанов
Член правления АО "Укрзализныця", директор по коммерческой работе и
логистике Иракли
Эзугбая подал в отставку. Об этом он заявил 11 марта на пресс-конференции.
Накануне в
отечественных СМИ появилась информация о том, что за время, пока Эзугбая занимал
должность в правлении "Укрзализныце", компания потеряла не
менее 450 млн грн. Издание "Вести" пишет, что среди схем, которые привели к
плачевному состоянию "Укрзализныци" – занижение цен на грузоперевозки почти в
два раза и, как следствие, недополучение ожидаемого дохода.
Отметим, что 30 октября прошлого года глава "Укрзализныци" Владимир Жмак и
детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Денис
Гюльмагомедов подписали меморандум о совместной борьбе с коррупцией. Правда,
как пишут "Вести", с тех пор Гюльмагомедов не увидел ни одной схемы Эзугбая. В то же время, ранее Денис
Гюльмагомедов рассказывал о расследовании подобной деятельности со стороны
предшественников нынешнего менеджмента "Укрзализныци" и привлекал их к
ответственности.
Также стоит отметить, что Гюльмагомедов в 2019 году получал гонорары и другие выплаты от фонда "Возрождения", основателем которого является Джордж Сорос. Финансирование этого фонда получал еще один известный в Украине грузин – Михаил Саакашвили. Этот факт стал причиной, из-за которой журналисты связывают в одну группу Михаила Саакашвили, Владимира Жмака, Иракли Эзугбая, Полину Чиж и Дениса Гюльмагомедова в контексте коррупционных схем в "Укрзализныце".
Стоит обратить внимание и на тот факт, что Денис Гюльмагомедов ранее
расследовал дело
против Рината Ахметова за Роттердам+, которое в январе было уже во второй раз закрыто. При
этом Михаил Саакашвили частый гость медиаканалов Рината Ахметова и активно продвигает
его интересы по бизнесу. Медийную поддержку со стороны Ахметова можно заметить
и в отношение Жмака, а "Укрзализныця"
активно сотрудничает с "Метинвестом" Рината Ахметова.
Напомним, Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по
вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", расследования фактов
возможной бездеятельности, нарушения законодательства органами управления, которые
привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия. Кто может
попасть под удар, и какие могут быть последствия, "Комментарии"
разбирались вместе с экспертами.
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