Стало известно о причастности Эзугбая и Гюльмагомедова к финансовым потерям «Укрзализныци»

Член правления АО "Укрзализныця", директор по коммерческой работе и логистике Иракли Эзугбая подал в отставку. Об этом он заявил 11 марта на пресс-конференции.



Накануне в отечественных СМИ появилась информация о том, что за время, пока Эзугбая занимал должность в правлении "Укрзализныце", компания потеряла не менее 450 млн грн. Издание "Вести" пишет, что среди схем, которые привели к плачевному состоянию "Укрзализныци" – занижение цен на грузоперевозки почти в два раза и, как следствие, недополучение ожидаемого дохода.

Отметим, что 30 октября прошлого года глава "Укрзализныци" Владимир Жмак и детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Денис Гюльмагомедов подписали меморандум о совместной борьбе с коррупцией. Правда, как пишут "Вести", с тех пор Гюльмагомедов не увидел ни одной схемы Эзугбая. В то же время, ранее Денис Гюльмагомедов рассказывал о расследовании подобной деятельности со стороны предшественников нынешнего менеджмента "Укрзализныци" и привлекал их к ответственности.

"На сегодня мы расследуем 21 уголовное производство в активной стадии досудебного расследования по фактам преступлений, связанных с деятельностью "Укрзализныци", 15 лиц уведомлены о подозрении", – заявлял детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов в мае 2020 года, буквально перед назначением в УЗ Владимира Жмака и Иракли Эзугбая.

Также стоит отметить, что Гюльмагомедов в 2019 году получал гонорары и другие выплаты от фонда "Возрождения", основателем которого является Джордж Сорос. Финансирование этого фонда получал еще один известный в Украине грузин – Михаил Саакашвили. Этот факт стал причиной, из-за которой журналисты связывают в одну группу Михаила Саакашвили, Владимира Жмака, Иракли Эзугбая, Полину Чиж и Дениса Гюльмагомедова в контексте коррупционных схем в "Укрзализныце".





Стоит обратить внимание и на тот факт, что Денис Гюльмагомедов ранее расследовал дело против Рината Ахметова за Роттердам+, которое в январе было уже во второй раз закрыто. При этом Михаил Саакашвили частый гость медиаканалов Рината Ахметова и активно продвигает его интересы по бизнесу. Медийную поддержку со стороны Ахметова можно заметить и в отношение Жмака, а "Укрзализныця" активно сотрудничает с "Метинвестом" Рината Ахметова.

Напомним, Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", расследования фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства органами управления, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия. Кто может попасть под удар, и какие могут быть последствия, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

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