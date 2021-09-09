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Главная Новости Бизнес экономика В Украине придумали как сделать ипотечное кредитование еще более привлекательным
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В Украине придумали как сделать ипотечное кредитование еще более привлекательным

Кабмин утвердил новый шаг по поддержке государственной программы «Доступная ипотека 7%»

сегодня, 10:25
Автор:

Лилия Боровая

В Украине придумали как сделать ипотечное кредитование еще более привлекательным

Поддержка ипотечного кредитования, фото из открытых источников

В Украине планируют выпустить государственные облигации для побуждения украинцев покупать жилье в ипотеку. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

Как только Государственное ипотечное учреждение присоединится к Украинской финансовой жилой компании, государство направит 20 млрд гривен на выпуск так называемых "ипотечных" облигаций. Это станет одним из шагов государственной поддержки программы "Доступная ипотека 7%".

Напомним, что первые договоры долгосрочного кредитования покупки жилья под залог этого имущества по государственной программе "Доступная ипотека 7%" были заключены в марте текущего года. По подсчетам экспертов, на ипотечное кредитование в Украине вполне могут рассчитывать около пяти тысяч семей, желающих приобрести жилье для молодой семьи или улучшить свои жилищные условия. Впрочем, необходимо понимать, что любая программа кредитования, даже с казалось бы лояльными процентными ставками, в долгосрочной перспективе предполагает большую переплату за объект недвижимости.

Стоит отметить, что в Украине увеличивается не только спрос на жилье, но и цены на него. В среднем объекты недвижимости с начала года подорожали на 15%, однако есть регионы, где цены на рынке недвижимости стали больше на 20% и более.

Ранее "Комментарии" писали о том, при каких условиях и рисках украинцы могут получить средства в кредит не только в банках, но и в микрофинансовых организациях. Среди преимуществ — отсутствие необходимости собирать значительный по объему пакет документов и необязательность образцовой кредитной истории, а в числе недостатков — короткие сроки пользования средствами и заоблачные проценты по займам.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QdJZ7bEpZeE
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