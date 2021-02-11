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В Украине выросли цены на популярный овощ

Цены увеличились на несколько гривен в сравнении с прошлым годом

сегодня, 14:25
Автор:

Мокрик Анастасия

В феврале текущего года взросла стоимость такого популярного овоща как картошка. Цены побили рекорды, превысив даже прошлогоднюю высокую стоимость продукта. Об этом пишет AgroTimes.

В Украине выросли цены на популярный овощ

В Украине подорожала картошка - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, на сегодняшний день на оптовых рынках картошка обойдется в 8-10 грн / кг.  Стоит отметить, что в прошлом году цена на овощ в феврале составляла 7,50 грн/кг. Самые низкие цены на картофель сейчас остались на самом масштабном в Западном регионе оптовом рынке сельскохозяйственной продукции. Там можно найти овощ по цене 8-9 грн/кг.

В украинских супермаркетах в начале февраля текущего года цены взросли до 12,21 грн/кг. Уже к сегодняшнему дню снизились до 11,70 грн. Но, всё же, это намного выше, нежели в прошлом году. Однако рекордная в истории Украины стоимость на картофель была в 2019 году. Тогда в супермаркетах овощ стоил 13-25 грн/кг, а на оптовых рынках -  8-10 грн/кг.

Аналитик киевского рынка "Столичный" Иван Григорьевич прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукт и рассказал о причинах. По словам Ивана, сейчас очень маленький объем импорта. На сегодняшний день в стране хватает отечественной продукции. Крупным оптом картофель продают по 8.50 грн/кг.

К слову, в этом году в Украине дорожает не только картошка, а еще и хлеб, яйца, морковь, сахар, подсолнечное масло, алкогольная продукция, а вместе с ней и табачные изделия. А одежда и обувь наоборот — подешевели. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что эксперт объяснил, почему в Украине растут цены на продукты, а также о том, что самые популярные украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива.



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Источник: https://agrotimes.ua/ovochi-sad/czina-na-kartoplyu-vstanovyla-rekord/
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